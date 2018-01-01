Olea Residence

ID: CP-731
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису
- Расстояние до моря -300M
- Расстояние до Лефкоша - 40 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 Пентхаус - 87 м2
2+1 Пентхаус - 106 м2 - 126 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Плавательный бассейн
Garedn
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О Кипре/Татлису:
Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.