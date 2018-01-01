Olea Residence

Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра

от €254,481

87 м² 1

Сдача в: 2026

ID: CP-731 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 Пентхаус - 87 м2 2+1 Пентхаус - 106 м2 - 126 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн Garedn Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.