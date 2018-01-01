Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

от €178,670

82–100 м² 3

Сдача в: 2026

ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 130 км - Аэропорт Эрджан - 140 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 Пентхаус - 82 м2 1+1 Пентхаус + Гареднхаус - 63 м2 - 115 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 - 142 м2 ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 299 m2 4+1 - 347 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КРЫТЫЙ/ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙНЫ ОТКРЫТЫЕ/ВНУТРЕННИЕ АВТОСТОЯНКИ ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ДЕТСКАЯ ЗОНА КАФЕ-БАР СПА РЕСТОРАН ПАДЕЛЬ ТЕНИС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ПЛЯЖ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОЖКА ЛАГУНА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.