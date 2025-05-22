Жилой комплекс Emerald Villas

Комплекс Emerald Villas:Tuzla – виллы, созданные для комфорта

Виллы Emerald Villas:Tuzla созданы для тех, кто хочет окружить себя гармонией и красотой природы, но не готов отказываться от современного комфорта. Дома выстроены в полном соответствии с требованиями, которые характеризуют комфортное современное жилье. На территории комплекса представлено 19 роскошных вилл, каждая из которых располагает собственной прилегающей территорией и бассейном. В комплексе насчитывается 15 вилл категории «3 + 1» и 4 виллы категории «4 + 1», подходящий вариант найдется для каждого. Расположены дома в одном из самых живописных, тихих и безопасных районов Северного Кипра – Тузла. Их жильцам не составит труда добраться до живописного побережья, центра Фамагусты и уникальных исторических районов. Все комнаты отличаются красивым современным оборудованием, а особый уют виллам придает гостиная с камином.

Район Тузла, в котором расположен комплекс Emerald Villas:Tuzla, представляет огромную ценность как с природной, так и с исторической точки зрения. Владельцы вилл смогут проживать в условиях безупречной экологии, каждый день наслаждаться естественными природными красотами и окружающей гармонией. Тузла – тихий спальный район, который с оживленным центром Фамагусты разделяет всего 500 метров. Каждый день гости этого региона смогут прогуливаться по живописным историческим улицам столицы, посещать достопримечательности античного города Саламис. Сам район Тузла тоже богат достопримечательностями, здесь сохранились колоритные исторические улицы и старинные храмы. Любители пляжного отдыха смогут за несколько минут добраться до роскошных песчаных пляжей, комплекс разделяет с ними около 1 км. Проживание в таком уникальном районе понравится тем, кто предпочитает большую часть времени проводить в спокойной и уединенной обстановке, здесь много живописных природных мест и маршрутов для прогулок. Но если захочется насладиться городскими прогулками и развлечениями, достаточно потратить лишь несколько минут. В центре Фамагусты находятся популярные рестораны и магазины, а также другие привлекательные места для отдыха.

Комплекс Emerald Villas:Tuzla смело можно назвать эталоном комфортного современного жилья. Он создавался с повышенным вниманием не только к глобальным характеристикам, но и к мельчайшим деталям. Все виллы имеют красивую дизайнерскую отделку, кухня оснащена современным оборудованием, а комнаты – встроенной мебелью. Для отделки и оборудования домов используются только высококлассные и экологически безопасные комплектующие (производства Италии и Турции). Стильное напольное покрытие во всех комнатах, шикарная отделка керамикой в ванной комнате, безупречная сантехника – лишь малая часть привлекательных особенностей вилл. Все дома полностью оборудованы необходимыми для проживания составляющими и готовы к заселению. Каждый дом располагает открытой и закрытой террасой, индивидуальным парковочным местом, оборудованной площадкой для приготовления барбекю и бассейном. С прилегающей территории домов открывается шикарный вид на побережье и горные районы Тузла. Из комплекса Emerald Villas:Tuzla пешком можно добраться как до побережья с кристально чистыми пляжами, так и до оживленного центра Фамагусты. Такой вариант проживания оптимален для всех, кто привык совмещать уединение и покой с комфортом современной городской жизни.