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Жилой комплекс K-Islands

Аканту, Северный Кипр
от
$266,133
BTC
3.1656049
ETH
165.9228862
USDT
263 122.0580457
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
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Описание Описание
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ID: 26619
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Уникальная концепция K ISLANDS была вдохновлена стилем жизни на тропическом острове. Здесь уделяется внимание каждой детали, чтобы предложить вам идеальное жилое пространство на Северном Кипре - Жемчужине Средиземноморья. Новый концептуальный проект ‹K ISLANDS› в Татлысу обещает приятный отдых, во время которого вы сможете любоваться восходами и закатами солнца каждый день. Этот великолепный проект с захватывающими панорамными видами на горы и море открывает двери в курортное пространство, погруженное в природу, но удобно расположенное на главной дороге Татлысу.

В проекте представлены различные типы роскошных апартаментов, элегантных пентхаусов и таунхаусов, а также островных
вилл с уникальным расположением на берегу моря и захватывающей дух современной архитектурой.

Типы недвижимости:

  • Студия
  • Угловая Студия
  • Студия Пентхаус
  • Студия Пентхаус с Частным Бассейном
  • Апартаменты с Одной Cпальней
  • Таунхаус с Одной Спальней
  • Угловой Таунхаус с Одной Спальней
  • Пентхаус с Одной Спальней
  • Островная Вилла с Одной Спальней и Частным Бассейном

Откройте двери к образу жизни в курортном поселке, наполненном природой!

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

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Жилой комплекс K-Islands
Аканту, Северный Кипр
от
$266,133
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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