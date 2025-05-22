Жилой комплекс K-Islands

Уникальная концепция K ISLANDS была вдохновлена стилем жизни на тропическом острове. Здесь уделяется внимание каждой детали, чтобы предложить вам идеальное жилое пространство на Северном Кипре - Жемчужине Средиземноморья. Новый концептуальный проект ‹K ISLANDS› в Татлысу обещает приятный отдых, во время которого вы сможете любоваться восходами и закатами солнца каждый день. Этот великолепный проект с захватывающими панорамными видами на горы и море открывает двери в курортное пространство, погруженное в природу, но удобно расположенное на главной дороге Татлысу.

В проекте представлены различные типы роскошных апартаментов, элегантных пентхаусов и таунхаусов, а также островных

вилл с уникальным расположением на берегу моря и захватывающей дух современной архитектурой.

Типы недвижимости:

Студия

Угловая Студия

Студия Пентхаус

Студия Пентхаус с Частным Бассейном

Апартаменты с Одной Cпальней

Таунхаус с Одной Спальней

Угловой Таунхаус с Одной Спальней

Пентхаус с Одной Спальней

Островная Вилла с Одной Спальней и Частным Бассейном

Откройте двери к образу жизни в курортном поселке, наполненном природой!