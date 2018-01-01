Vanora Apartment

Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра

от €99,451

35–104 м² 4

Сдача в: 2026

ID: CP-707 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 35 m2 1+1 - 44 м2 - 77 м2 1+1 Пентхаус - 44 м2 - 55 м2 2+1 - 92 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Обслуживаемый пляж Открытые 5'.плавательные бассейны Хорошо оборудованный современный тренажерный зал Комнаты для занятий йогой и медитацией Wellness & SPA: сауна, парная, хаммам, джакузи и массажная терапия Крытый бассейн с подогревом Крио-сауна Центр функциональной медицины Центр красоты и антивозрастной терапии Современная диагностика и центр обследования Ландшафтные парки и сады Клуб серфинга и водных видов спорта Рестораны Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Газиверене: Апартаменты с видом на море расположены в Газиверене в городе Лефке. Газиверен - один из самых престижных районов Северного Кипра. Этот район предлагает высокую инвестиционную ценность благодаря своей природной текстуре и виду на залив. Газиверен предлагает лучшие цитрусовые на Северном Кипре, высокие деревья хурмы, богатые средиземноморские вкусы, спокойный образ жизни и пляж длиной 36 км. Лефке - это различные учебные заведения, включая университеты, удобное транспортное сообщение и богатые природные уголки. Газиверен расположен недалеко от центров Лефке и Гюзельюрта.