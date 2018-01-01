Vanora Apartment

ID: CP-697
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -900M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 50 m2
2+1 - 67 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: август 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Кафе
Фитнес-зал
Генератор
Парковочные места
Закрытая территория, круглосуточная охрана
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Кирении
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID: CP-707
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 35 m2
1+1 - 44 м2 - 77 м2
1+1 Пентхаус - 44 м2 - 55 м2
2+1 - 92 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Обслуживаемый пляж
Открытые 5'.плавательные бассейны
Хорошо оборудованный современный тренажерный зал
Комнаты для занятий йогой и медитацией
Wellness & SPA: сауна, парная,
хаммам, джакузи и массажная терапия
Крытый бассейн с подогревом
Крио-сауна
Центр функциональной медицины
Центр красоты и антивозрастной терапии
Современная диагностика и
центр обследования
Ландшафтные парки и сады
Клуб серфинга и водных видов спорта
Рестораны
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Газиверене:
Апартаменты с видом на море расположены в Газиверене в городе Лефке. Газиверен - один из самых престижных районов Северного Кипра. Этот район предлагает высокую инвестиционную ценность благодаря своей природной текстуре и виду на залив. Газиверен предлагает лучшие цитрусовые на Северном Кипре, высокие деревья хурмы, богатые средиземноморские вкусы, спокойный образ жизни и пляж длиной 36 км. Лефке - это различные учебные заведения, включая университеты, удобное транспортное сообщение и богатые природные уголки. Газиверен расположен недалеко от центров Лефке и Гюзельюрта.
ID: CP-661
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 130 км
- Аэропорт Эрджан - 140 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 Пентхаус - 82 м2
1+1 Пентхаус + Гареднхаус - 63 м2 - 115 м2
2+1 Пентхаус - 89 м2 - 142 м2
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 299 m2
4+1 - 347 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КРЫТЫЙ/ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙНЫ
ОТКРЫТЫЕ/ВНУТРЕННИЕ АВТОСТОЯНКИ
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ
ДЕТСКАЯ ЗОНА
КАФЕ-БАР
СПА
РЕСТОРАН
ПАДЕЛЬ ТЕНИС
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
ПЛЯЖ
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОЖКА
ЛАГУНА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Гирне :
Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.