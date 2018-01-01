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Vanora Apartment

Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€111,869
;
3
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Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

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Vanora Apartment
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€111,869
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€133,787
Площадь 50–67 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-697 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2  2+1 - 67 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2023 г.  ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Кафе Фитнес-зал Генератор Парковочные места Закрытая территория, круглосуточная охрана Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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€99,451
Площадь 35–104 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-707 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен  - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 35 m2 1+1 - 44 м2 - 77 м2 1+1 Пентхаус - 44 м2 - 55 м2 2+1 - 92 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Обслуживаемый пляж Открытые 5'.плавательные бассейны Хорошо оборудованный современный тренажерный зал Комнаты для занятий йогой и медитацией Wellness & SPA: сауна, парная, хаммам, джакузи и массажная терапия Крытый бассейн с подогревом Крио-сауна Центр функциональной медицины Центр красоты и антивозрастной терапии Современная диагностика и центр обследования Ландшафтные парки и сады Клуб серфинга и водных видов спорта Рестораны Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Газиверене: Апартаменты с видом на море расположены в Газиверене в городе Лефке. Газиверен - один из самых престижных районов Северного Кипра. Этот район предлагает высокую инвестиционную ценность благодаря своей природной текстуре и виду на залив. Газиверен предлагает лучшие цитрусовые на Северном Кипре, высокие деревья хурмы, богатые средиземноморские вкусы, спокойный образ жизни и пляж длиной 36 км. Лефке - это различные учебные заведения, включая университеты, удобное транспортное сообщение и богатые природные уголки. Газиверен расположен недалеко от центров Лефке и Гюзельюрта.
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Площадь 82–100 м²
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Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 130 км - Аэропорт Эрджан - 140 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 Пентхаус - 82 м2 1+1 Пентхаус + Гареднхаус - 63 м2 - 115 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 - 142 м2   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 299 m2  4+1 - 347 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: КРЫТЫЙ/ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙНЫ ОТКРЫТЫЕ/ВНУТРЕННИЕ АВТОСТОЯНКИ ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ДЕТСКАЯ ЗОНА КАФЕ-БАР СПА РЕСТОРАН ПАДЕЛЬ ТЕНИС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ПЛЯЖ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОЖКА ЛАГУНА   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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