Об агентстве

GP real estate – Динамично развивающаяся компания с лидирующим положением на рынке Северного Кипра

Более 100 профессиональных и квалифицированных специалистов, готовых предоставить высококачественные услуги в сфере недвижимости.

3 офиса на Северном Кипре

100+ агентов на острове

130+ партнёров из 20 стран (ОАЭ, Польша, Украина, Беларусь, Россия, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Кипр, Израиль и тд)

7 языков общения (русский, английский, украинский, польский, казахский, турецкий, иврит)

Отдел продажи вторичной недвижимости и re-sale

Помощь в легализации на острове, открытии бизнеса и тд

Своя полноценная школа обучения риелторов «GP real education»

Самая большая актуальная база строящихся и готовых объектов и база эксклюзивным объектов по цене ниже, чем у строительных компаний и других агентств

Полное юридическое сопровождение каждой сделки

Для опытных инвесторов мы предлагаем полный комплекс обслуживания, что позволяет купить недвижимость и полностью оформить сделку даже без посещения Острова.



наш ютуб канал с обзорами и честными отзывами https://realting.com/ru/agencies/gp-real-estate-10539