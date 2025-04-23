GP real estate – Динамично развивающаяся компания с лидирующим положением на рынке Северного Кипра
Более 100 профессиональных и квалифицированных специалистов, готовых предоставить высококачественные услуги в сфере недвижимости.
Самая большая актуальная база строящихся и готовых объектов и база эксклюзивным объектов по цене ниже, чем у строительных компаний и других агентств
Полное юридическое сопровождение каждой сделки
Для опытных инвесторов мы предлагаем полный комплекс обслуживания, что позволяет купить недвижимость и полностью оформить сделку даже без посещения Острова.
наш ютуб канал с обзорами и честными отзывами https://realting.com/ru/agencies/gp-real-estate-10539
НАШИ УСЛУГИ
1. Консультация:
- Покупка, продажа, аренда
- Жилая и коммерческая недвижимость
- Юридические вопросы
2. Помощь на всех этапах покупки и продажи:
- Подбор объекта
- Помощь по всем финансовым вопросам (открытие счета, перевод средств из любой страны, перестановка средств, вывод криптовалюты)
- Полное сопровождение сделки лицензированным адвокатом в подарок
3. Послепродажный сервис:
- Регистрация договора купли-продажи
- Помощь в принятии объекта недвижимости от строительной компании
- Сдача в аренду Вашей недвижимости
- Помощь в легализации на Северном Кипре (ВНЖ, студенческие визы, открытие фирмы)