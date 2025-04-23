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GP Real Estate

Северный Кипр, Girne Belediyesi
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2011
На платформе
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.youtube.com/@GpRealEstateCyprus
Об агентстве

GP real estate – Динамично развивающаяся компания с лидирующим положением на рынке Северного Кипра

Более 100 профессиональных и квалифицированных специалистов, готовых предоставить высококачественные услуги в сфере недвижимости.

  • 3 офиса на Северном Кипре
  • 100+ агентов на острове
  • 130+ партнёров из 20 стран (ОАЭ, Польша, Украина, Беларусь, Россия, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Кипр, Израиль и тд)
  • 7 языков общения (русский, английский, украинский, польский, казахский, турецкий, иврит)
  • Отдел продажи вторичной недвижимости и re-sale
  • Помощь в легализации на острове, открытии бизнеса и тд
  • Своя полноценная школа обучения риелторов «GP real education»

Самая большая актуальная база строящихся и готовых объектов и база эксклюзивным объектов по цене ниже, чем у строительных компаний и других агентств

Полное юридическое сопровождение каждой сделки

Для опытных инвесторов мы предлагаем полный комплекс обслуживания, что позволяет купить недвижимость и полностью оформить сделку даже без посещения Острова.

наш ютуб канал с обзорами и честными отзывами https://realting.com/ru/agencies/gp-real-estate-10539

Услуги

НАШИ УСЛУГИ

1. Консультация:

- Покупка, продажа, аренда
- Жилая и коммерческая недвижимость
- Юридические вопросы

2. Помощь на всех этапах покупки и продажи:

- Подбор объекта
- Помощь по всем финансовым вопросам (открытие счета, перевод средств из любой страны, перестановка средств, вывод криптовалюты)
- Полное сопровождение сделки лицензированным адвокатом в подарок

3. Послепродажный сервис:
- Регистрация договора купли-продажи
- Помощь в принятии объекта недвижимости от строительной компании
- Сдача в аренду Вашей недвижимости
- Помощь в легализации на Северном Кипре (ВНЖ, студенческие визы, открытие фирмы)

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:18
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
08:00 - 22:00
Вторник
08:00 - 22:00
Среда
08:00 - 22:00
Четверг
08:00 - 22:00
Пятница
08:00 - 22:00
Суббота
08:00 - 22:00
Воскресенье
Выходной
Новостройки
Смотреть все 34 новостройки
Жилой комплекс ​Sea Terra
Жилой комплекс ​Sea Terra
Аканту, Северный Кипр
от
$153,781
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
​Sea Terra — это комплекс апартаментов, расположенный в живописном районе Татлысу на Северном Кипре.Комплекс предлагает жильцам комфортные условия проживания и прямой доступ к морю, что делает его привлекательным как для отдыха, так и для постоянного проживания.​ Расположение: Та…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$147,868
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Символ Элегантности и Роскоши на Северном Кипре 🌍 Локация: Long Beach – одно из самых живописных и востребованных мест Северного Кипра с песчаным пляжем протяжённостью 3 км. 🏗 Застройщик: NORTHERNLAND CONSTRUCTION – лидер премиального строительства на острове. О П…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Trikomo, Северный Кипр
от
$233,573
Варианты отделки С отделкой
1 объект недвижимости 1
Роскошь, стиль и захватывающие виды в Panorama Long Beach Откройте для себя уникальную резиденцию в престижном комплексе Panorama Long Beach – месте, где современный дизайн, первоклассная инфраструктура и морская гармония создают совершенный образ жизни. Эта изысканная квартира 1+1 рас…
Агентство
GP Real Estate
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Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Ватилакас, Северный Кипр
от
$968,349
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ Эта уникальная вилла сочетает в себе архитектурную элегантность, премиальные материалы и продуманные детали, создавая идеальное пространство для жизни. ПРОСТОР И ЭЛЕГАНТНОСТЬ Общая площадь виллы – 200 м² Прост…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Trikomo, Северный Кипр
от
$113,172
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ Riverside Life Residence – это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце динамично развивающегося региона Искеле, всего в 5 минутах ходьбы от легендарного пляжа Лонг Бич. Проект сочетает в себе современную архитекту…
Агентство
GP Real Estate
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Квартиры
Смотреть все 23 объекта
Квартира 2 комнаты в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Георгиос
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Grand Sapphire Resort 2 — апартаменты с лучшей инфраструктурой на Северном Кипре В продаж…
$124,427
Студия 1 комната в Гастриа, Северный Кипр
Студия 1 комната
Гастриа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Студия-пентхаус в самом востребованном проекте   Проект Four Seasons Life 3 является п…
$105,660
Квартира 3 комнаты в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Георгиос
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/28
Элитные апартаменты 2+1 в Grand Sapphire Resort Добро пожаловать в Grand Sapphire Resort …
$217,344
Квартира 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Аканту
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Элегантная квартира 3+1 с видом на бассейн в Maldives Homes Продается просторная и стильн…
$640,652
Дома
Смотреть все 14 объектов
Вилла 4 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Karavas
Число комнат 4
Количество спален 3
MEDITERRANEAN VILLAS 🏡 Эксклюзивные виллы с видом на море в Алсанджаке, Северный Кипр …
$394,605
Бунгало 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Калограя
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !    🌊 Уникальная …
$571,946
Дуплекс 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Аканту
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продажа от собственника Sea Terra Reserve 3+1 Северный Кипр Татлису; 100 кв + 20 кв терра…
$139,062
Бунгало 4 комнаты в Казафани, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Казафани
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Современное 3+1 бунгало с дизайнерским ремонтом в Гирне Просторное и стильное бунгало на …
$573,581
Наши агенты на Северном Кипре
Сергей Антонович
Сергей Антонович
37 объектов
Агентства рядом
CMH PROPERTIES & INVESTMENT LTD.
Северный Кипр, Girne Belediyesi
Год основания компании 1998
Новостройки 1 Жилая недвижимость 71 Земельные участки 5
Cmh Properties & Investment ltd ведущее риэлтерское агентство на Северном Кипре, которому доверяют тысячи семей в поиске недвижимости.  Если Вы в поиске апартаментов, бунгало, виллы или земельного участка в Есентепе, Кирении, Фамагусте или районе Гузельюрт на Северном Кипре Вы находитесь …
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Luxury Life
Северный Кипр, Gazimagusa Belediyesi
Год основания компании 2013
Новостройки 2
Привет, меня зовут Али. Это Luxury Life является одной из ведущих компаний в сфере недвижимости на Северном Кипре.На рынке недвижимости 9 лет. Нам доверяют, и мы оправдываемся.С нашей командой эффективных юристов и иммиграционных консультантов мы поможем вам безопасно приобрести недвижимость…
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