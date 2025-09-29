Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.

Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) 110 м2 в комплексе Myra Park.
Myra Park - прекрасный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в 300 метрах от моря в прибрежном районе Кестель. Состоит из девяти 6-этажных квартирных блоков, расположенных на благоустроенной территории 13.778 м2
В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, остановка общественного транспорта. Современные городские автобусы, направляющиеся в Обу, Тосмур и Аланию, ходят каждые 10 минут. До центра Алании - около 6 км.
