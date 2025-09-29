  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.

Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.

Кестель, Турция
от
$176,886
10
ID: 32645
Дата обновления: 14.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Кестель

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Бизнес-класс
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) 110 м2 в комплексе Myra Park.

Планировка:

  • Кухня-гостиная
  • 2 Спальни
  • 2 Ванные комнаты 
  • 2 Балкона 
  • Вид на территорию комплекса и Горы

Myra Park - прекрасный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в 300 метрах от моря в прибрежном районе Кестель. Состоит из девяти 6-этажных квартирных блоков, расположенных на благоустроенной территории 13.778 м2

В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, остановка общественного транспорта. Современные городские автобусы, направляющиеся в Обу, Тосмур и Аланию, ходят каждые 10 минут. До центра Алании - около 6 км.

Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном
  • Открытый бассейн с детской секцией и водными горками
  • Зона для загара и отдыха
  • Лобби и коньсерж-сервис
  • Современные лифты
  • Фитнес-центр 
  • Спа-центр: сауна, джакузи, хамам, паровая комната, массажный кабинет
  • Конференц-зал
  • Кинозал
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Детская площадка
  • Мини-гольф
  • Спортивная площадка
  • Зона для барбекю 
  • Беспроводной интернет  
  • Спутниковая антенна
  • Электрогенератор
  • Круглосуточная охрана
  • Автомобильная парковка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Кестель, Турция
