Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 150 метрах от моря под ВНЖ.

Аланья, Турция
от
$135,966
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
ID: 32626
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит для получения ВНЖ - в тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированные апартаменты с одной спальней (1+1), 63 м2, в комплексе ART City Residence.

ART City Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в самом центре Аланьи, всего в 150 метрах от собственного оборудованного песчаного пляжа.

В шаговой доступности вся развитая инфраструктура центра города: магазины и торговые центры, супермаркеты, кафе, рестораны, аптеки, остановки, парки, набережная, пляжи, исторические туристические места, больницы, школы и т. д.


Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Фитнес
  • Сауна и Хамам
  • Терраса с панорамным видом
  • Джакузи на крыше
  • Круглосуточная охрана
  • Видеонаблюдение
  • Генератор


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
