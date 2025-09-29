  1. Realting.com
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.

Каргыджак, Турция
от
$105,569
8
Дата обновления: 02.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже меблированная квартир с одной спальней (1+1), 63 м2 в комплексе Konak Terrace.

Представляем Вашему вниманию очередной, но незаурядный проект от лучшего застройщика Алании!

Konak Terrace Homes - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен на второй линии моря, в 100 метрах от пляжа в одном из лучших мест на побережье Турецкой Ривьеры - в районе Каргыджак.

Жилой комплекс состоит из 4 корпусов с общей закрытой и охраняемой территорией на площади 8.000 м2, рядом вся городская инфраструктура - магазины, кафе, остановка общественного транспорта и т.д.

Использование новейших технологий, суперсовременные стройматериалы, результат работы высококвалифицированных архитекторов, порадует любого, даже самого взыскательного покупателя.
 

Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном
  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Зона для загара и отдыха 
  • Консьерж-сервис
  • Современные лифты
  • Крытый бассейн
  • Фитнес-зал
  • Сауна, хамам
  • Массажная комната
  • Спутниковое ТВ
  • Интернет WI-FI
  • Игровая комната
  • Детская площадка
  • Зона барбекю, беседка 
  • Теннисный корт
  • Резервный электрогенератор
  • Крытая автостоянка
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7
  •  

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

