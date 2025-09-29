Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.

В продаже меблированная квартир с одной спальней (1+1), 63 м2 в комплексе Konak Terrace.
Представляем Вашему вниманию очередной, но незаурядный проект от лучшего застройщика Алании!
Konak Terrace Homes - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен на второй линии моря, в 100 метрах от пляжа в одном из лучших мест на побережье Турецкой Ривьеры - в районе Каргыджак.
Жилой комплекс состоит из 4 корпусов с общей закрытой и охраняемой территорией на площади 8.000 м2, рядом вся городская инфраструктура - магазины, кафе, остановка общественного транспорта и т.д.
Использование новейших технологий, суперсовременные стройматериалы, результат работы высококвалифицированных архитекторов, порадует любого, даже самого взыскательного покупателя.
Инфраструктура:
