Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.

В продаже меблированная квартир с одной спальней (1+1), 63 м2 в комплексе Konak Terrace.

Представляем Вашему вниманию очередной, но незаурядный проект от лучшего застройщика Алании!

Konak Terrace Homes - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен на второй линии моря, в 100 метрах от пляжа в одном из лучших мест на побережье Турецкой Ривьеры - в районе Каргыджак.

Жилой комплекс состоит из 4 корпусов с общей закрытой и охраняемой территорией на площади 8.000 м2, рядом вся городская инфраструктура - магазины, кафе, остановка общественного транспорта и т.д.

Использование новейших технологий, суперсовременные стройматериалы, результат работы высококвалифицированных архитекторов, порадует любого, даже самого взыскательного покупателя.



Инфраструктура:

Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном

Открытый бассейн

Детский бассейн

Зона для загара и отдыха

Консьерж-сервис

Современные лифты

Крытый бассейн

Фитнес-зал

Сауна, хамам

Массажная комната

Спутниковое ТВ

Интернет WI-FI

Игровая комната

Детская площадка

Зона барбекю, беседка

Теннисный корт

Резервный электрогенератор

Крытая автостоянка

Охрана и видеонаблюдение 24/7



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.