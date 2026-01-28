  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе The Maris Premiere.

Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе The Maris Premiere.

Аланья, Турция
от
$196,879
BTC
2.3418343
ETH
122.7455454
USDT
194 651.0289734
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
21
ID: 33234
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Эксклюзивный дуплекс 2+1 в люкс‑комплексе The Maris Premiere

Лучшая цена на рынке - 165 000 EUR!
✅ Есть разрешение на краткосрочную аренду — большой плюс и редкость на рынке.

Хотите обрести престижную недвижимость в солнечном раю Турции?
Представляем меблированный дуплекс 2+1 в элитном комплексе The Maris Premiere (Авсаллар, Аланья) — идеальное сочетание роскоши, комфорта и инвестиционной привлекательности.

Ключевые характеристики

  • Тип объекта: дуплекс
  • Площадь: 109 м2
  • Кол-во спален: 2
  • Кол-во санузлов: 2
  • Мебель и техника: есть
  • Класс: люкс.
  • Локация: Авсаллар, Аланья (Турция).
  • Расстояние до моря: 600 метров.

Почему именно этот объект?

✅ Выгодная цена: 165 000 EUR — редкая возможность приобрести жильё класса люкс по привлекательной стоимости.
✅ Готовое решение: полностью меблированная квартира — заезжайте сразу после покупки!
✅ Престижное расположение: экологически чистый район Авсаллар с развитой инфраструктурой и близостью к морю (600 м, 8 минут пешком).
✅ Есть разрешение на краткосрочную аренду — большой плюс и редкость на рынке.
✅ Высокий рентный потенциал: Аланья принимает более 15 млн туристов ежегодно — ваша недвижимость всегда будет востребована для аренды.

Роскошь и комфорт: преимущества комплекса

  • Архитектура: современный малоэтажный комплекс с элегантным дизайном, сочетающим стиль и функциональность.
  • Панорамные виды: захватывающие пейзажи гор и экзотического бассейна из окон вашей квартиры.
  • Прямые выходы к бассейну: отдельные квартиры с персональным доступом к водной зоне.
  • Полное управление недвижимостью: профессиональная служба позаботится о вашем объекте, если вы не проживаете постоянно.

Инфраструктура, достойная пятизвёздочного отеля

  • Благоустроенная территория с ландшафтным садом и экзотическим «островом».
  • Открытый бассейн 150 м с подогревом в зимний период — купайтесь круглый год!
  • Зона отдыха у воды с шезлонгами и тенистыми уголками.
  • Фитнес‑зал, сауна и хаммам для релакса и заботы о здоровье.
  • Кинотеатр для уютных вечеров в кругу семьи.
  • Детская игровая площадка и спортивная зона для активного досуга.
  • Зона барбекю для дружеских посиделок на свежем воздухе.
  • Открытая парковка для вашего автомобиля.
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение — ваша безопасность под контролем.
  • Профессиональный смотритель комплекса — оперативное решение любых вопросов.

Ваши выгоды от покупки

  • Готовый арендный бизнес: высокий спрос на краткосрочную аренду благодаря локации и инфраструктуре.
  • Пассивный доход: профессиональное управление освободит вас от хлопот по сдаче жилья.
  • Место для жизни и отдыха: наслаждайтесь средиземноморским климатом и комфортом премиум‑класса.
  • Инвестиционная надёжность: рост стоимости недвижимости в Аланье стабильно опережает средние показатели по Турции.

Не упустите шанс стать владельцем элитной недвижимости в одном из самых популярных курортных регионов мира!

Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы записаться на онлайн‑показ или личный осмотр.

Ваша новая жизнь у моря начинается здесь — в The Maris Premiere!

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

