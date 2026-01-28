Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе The Maris Premiere.

Эксклюзивный дуплекс 2+1 в люкс‑комплексе The Maris Premiere
Лучшая цена на рынке - 165 000 EUR!
✅ Есть разрешение на краткосрочную аренду — большой плюс и редкость на рынке.
Хотите обрести престижную недвижимость в солнечном раю Турции?
Представляем меблированный дуплекс 2+1 в элитном комплексе The Maris Premiere (Авсаллар, Аланья) — идеальное сочетание роскоши, комфорта и инвестиционной привлекательности.
Ключевые характеристики
- Тип объекта: дуплекс
- Площадь: 109 м2
- Кол-во спален: 2
- Кол-во санузлов: 2
- Мебель и техника: есть
- Класс: люкс.
- Локация: Авсаллар, Аланья (Турция).
- Расстояние до моря: 600 метров.
Почему именно этот объект?
✅ Выгодная цена: 165 000 EUR — редкая возможность приобрести жильё класса люкс по привлекательной стоимости.
✅ Готовое решение: полностью меблированная квартира — заезжайте сразу после покупки!
✅ Престижное расположение: экологически чистый район Авсаллар с развитой инфраструктурой и близостью к морю (600 м, 8 минут пешком).
✅ Высокий рентный потенциал: Аланья принимает более 15 млн туристов ежегодно — ваша недвижимость всегда будет востребована для аренды.
Роскошь и комфорт: преимущества комплекса
- Архитектура: современный малоэтажный комплекс с элегантным дизайном, сочетающим стиль и функциональность.
- Панорамные виды: захватывающие пейзажи гор и экзотического бассейна из окон вашей квартиры.
- Прямые выходы к бассейну: отдельные квартиры с персональным доступом к водной зоне.
- Полное управление недвижимостью: профессиональная служба позаботится о вашем объекте, если вы не проживаете постоянно.
Инфраструктура, достойная пятизвёздочного отеля
- Благоустроенная территория с ландшафтным садом и экзотическим «островом».
- Открытый бассейн 150 м с подогревом в зимний период — купайтесь круглый год!
- Зона отдыха у воды с шезлонгами и тенистыми уголками.
- Фитнес‑зал, сауна и хаммам для релакса и заботы о здоровье.
- Кинотеатр для уютных вечеров в кругу семьи.
- Детская игровая площадка и спортивная зона для активного досуга.
- Зона барбекю для дружеских посиделок на свежем воздухе.
- Открытая парковка для вашего автомобиля.
- Круглосуточная охрана и видеонаблюдение — ваша безопасность под контролем.
- Профессиональный смотритель комплекса — оперативное решение любых вопросов.
Ваши выгоды от покупки
- Готовый арендный бизнес: высокий спрос на краткосрочную аренду благодаря локации и инфраструктуре.
- Пассивный доход: профессиональное управление освободит вас от хлопот по сдаче жилья.
- Место для жизни и отдыха: наслаждайтесь средиземноморским климатом и комфортом премиум‑класса.
- Инвестиционная надёжность: рост стоимости недвижимости в Аланье стабильно опережает средние показатели по Турции.
Не упустите шанс стать владельцем элитной недвижимости в одном из самых популярных курортных регионов мира!
✅ Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы записаться на онлайн‑показ или личный осмотр.
Ваша новая жизнь у моря начинается здесь — в The Maris Premiere!