Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе The Maris Premiere.

Эксклюзивный дуплекс 2+1 в люкс‑комплексе The Maris Premiere

Лучшая цена на рынке - 165 000 EUR!

✅ Есть разрешение на краткосрочную аренду — большой плюс и редкость на рынке.

Хотите обрести престижную недвижимость в солнечном раю Турции?

Представляем меблированный дуплекс 2+1 в элитном комплексе The Maris Premiere (Авсаллар, Аланья) — идеальное сочетание роскоши, комфорта и инвестиционной привлекательности.

Ключевые характеристики

Тип объекта: дуплекс

дуплекс Площадь: 109 м2

109 м2 Кол-во спален: 2

2 Кол-во санузлов: 2

2 Мебель и техника: есть

есть Класс: люкс.

люкс. Локация: Авсаллар, Аланья (Турция).

Авсаллар, Аланья (Турция). Расстояние до моря: 600 метров.

Почему именно этот объект?

✅ Выгодная цена: 165 000 EUR — редкая возможность приобрести жильё класса люкс по привлекательной стоимости.

✅ Готовое решение: полностью меблированная квартира — заезжайте сразу после покупки!

✅ Престижное расположение: экологически чистый район Авсаллар с развитой инфраструктурой и близостью к морю (600 м, 8 минут пешком).

✅ Есть разрешение на краткосрочную аренду — большой плюс и редкость на рынке.

✅ Высокий рентный потенциал: Аланья принимает более 15 млн туристов ежегодно — ваша недвижимость всегда будет востребована для аренды.

Роскошь и комфорт: преимущества комплекса

Архитектура: современный малоэтажный комплекс с элегантным дизайном, сочетающим стиль и функциональность.

современный малоэтажный комплекс с элегантным дизайном, сочетающим стиль и функциональность. Панорамные виды: захватывающие пейзажи гор и экзотического бассейна из окон вашей квартиры.

захватывающие пейзажи гор и экзотического бассейна из окон вашей квартиры. Прямые выходы к бассейну: отдельные квартиры с персональным доступом к водной зоне.

отдельные квартиры с персональным доступом к водной зоне. Полное управление недвижимостью: профессиональная служба позаботится о вашем объекте, если вы не проживаете постоянно.

Инфраструктура, достойная пятизвёздочного отеля

Благоустроенная территория с ландшафтным садом и экзотическим «островом».

Открытый бассейн 150 м с подогревом в зимний период — купайтесь круглый год!

Зона отдыха у воды с шезлонгами и тенистыми уголками.

Фитнес‑зал, сауна и хаммам для релакса и заботы о здоровье.

Кинотеатр для уютных вечеров в кругу семьи.

Детская игровая площадка и спортивная зона для активного досуга.

Зона барбекю для дружеских посиделок на свежем воздухе.

Открытая парковка для вашего автомобиля.

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение — ваша безопасность под контролем.

Профессиональный смотритель комплекса — оперативное решение любых вопросов.

Ваши выгоды от покупки

Готовый арендный бизнес: высокий спрос на краткосрочную аренду благодаря локации и инфраструктуре.

высокий спрос на краткосрочную аренду благодаря локации и инфраструктуре. Пассивный доход: профессиональное управление освободит вас от хлопот по сдаче жилья.

профессиональное управление освободит вас от хлопот по сдаче жилья. Место для жизни и отдыха: наслаждайтесь средиземноморским климатом и комфортом премиум‑класса.

наслаждайтесь средиземноморским климатом и комфортом премиум‑класса. Инвестиционная надёжность: рост стоимости недвижимости в Аланье стабильно опережает средние показатели по Турции.

Не упустите шанс стать владельцем элитной недвижимости в одном из самых популярных курортных регионов мира!



✅ Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы записаться на онлайн‑показ или личный осмотр.



Ваша новая жизнь у моря начинается здесь — в The Maris Premiere!