Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.

Дуплекс с тремя спальнями (3+1), 140 м2 в комплексе Konak Premium.

Это масштабный проект класса ЛЮКС площадью 25.000 м2, состоит из восьми 7 этажных блоков и, кроме потрясающей инфраструктуры, имеет даже свой молл площадью 2.500 м2

Данная квартира на продажу расположена в самом большом блоке L. Этот блок находится на возвышении над остальными зданиями, а из больших окон апартаментов открываются прекрасные виды на горы.

В данном блоке расположен второй и самый большой собственный СПА-центр, площадью 6.000 м2.



Инфраструктура:

3 открытых больших бассейна

1 бассейн с зоной отдыха

2 детских бассейна

Бар у бассейна

Зона барбекю

Футбольная и баскетбольная площадка

Теннисный корт

Крытый паркинг

Закрытый бассейн

Османская баня

Паровая комната и Сауна

Солевая пещера

Комнаты для массажа

Зона отдыха и релакса

Фитнес-зал, зона для йоги и пилатес

Бильярд

Настольный теннис

Площадка для тенниса

Кинотеатр

Детская площадка

Ресторан



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.