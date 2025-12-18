  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.

Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.

Каргыджак, Турция
от
$340,693
BTC
4.0524812
ETH
212.4078678
USDT
336 838.3748004
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 33199
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Дуплекс с тремя спальнями (3+1), 140 м2 в комплексе Konak Premium.

Это масштабный проект класса ЛЮКС площадью 25.000 м2, состоит из восьми 7 этажных блоков и, кроме потрясающей инфраструктуры, имеет даже свой молл площадью 2.500 м2

Данная квартира на продажу расположена в самом большом блоке L. Этот блок находится на возвышении над остальными зданиями, а из больших окон апартаментов открываются прекрасные виды на горы.

В данном блоке расположен второй и самый большой собственный СПА-центр, площадью 6.000 м2.
 
Инфраструктура:

  • 3 открытых больших бассейна
  • 1 бассейн с зоной отдыха
  • 2 детских бассейна
  • Бар у бассейна
  • Зона барбекю
  • Футбольная и баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Крытый паркинг
  • Закрытый бассейн
  • Османская баня
  • Паровая комната и Сауна
  • Солевая пещера
  • Комнаты для массажа
  • Зона отдыха и релакса
  • Фитнес-зал, зона для йоги и пилатес
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Площадка для тенниса
  • Кинотеатр
  • Детская площадка
  • Ресторан

 
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

