Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.

Дуплекс с тремя спальнями (3+1), 140 м2 в комплексе Konak Premium.
Это масштабный проект класса ЛЮКС площадью 25.000 м2, состоит из восьми 7 этажных блоков и, кроме потрясающей инфраструктуры, имеет даже свой молл площадью 2.500 м2
Данная квартира на продажу расположена в самом большом блоке L. Этот блок находится на возвышении над остальными зданиями, а из больших окон апартаментов открываются прекрасные виды на горы.
В данном блоке расположен второй и самый большой собственный СПА-центр, площадью 6.000 м2.
Инфраструктура:
