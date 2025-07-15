Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.

Видео квартиры вышлем по запросу.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2 на 3-ем этаже, укомплектована мебелью и техникой в комплексе высочайшего уровня Konak Premium с инфраструктурой пятизвездочного отеля на первой береговой линии.
Планировка:
Это масштабный проект класса ЛЮКС площадью 25.000 м2, состоит из восьми 7 этажных блоков и, кроме потрясающей инфраструктуры, имеет даже свой торговый центр площадью 2.500 м2.
Инфраструктура:
