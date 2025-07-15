  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.

Каргыджак, Турция
от
$310,167
BTC
3.6893723
ETH
193.3757779
USDT
306 657.1093831
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
ID: 27532
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Видео квартиры вышлем по запросу.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2 на 3-ем этаже, укомплектована мебелью и техникой в комплексе высочайшего уровня Konak Premium с инфраструктурой пятизвездочного отеля на первой береговой линии.

Планировка:

  • Стильная кухня-гостиная,
  • 2 просторные спальни
  • 2 ванные комнаты
  • Качественная мебель и техника

Это масштабный проект класса ЛЮКС площадью 25.000 м2, состоит из восьми 7 этажных блоков и, кроме потрясающей инфраструктуры, имеет даже свой торговый центр площадью 2.500 м2.
 

Инфраструктура:

  • 3 открытых больших бассейна
  • 1 бассейн с зоной отдыха
  • 2 детских бассейна
  • Бар у бассейна
  • Зона барбекю
  • Футбольная и баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Крытый паркинг
  • Закрытый бассейн
  • Османская баня
  • Паровая комната и Сауна
  • Солевая пещера
  • Комнаты для массажа
  • Зона отдыха и релакса
  • Фитнес-зал, зона для йоги и пилатес
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Площадка для тенниса
  • Кинотеатр
  • Детская площадка
  • Ресторан
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция в 100 метрах от моря, Оба, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$448,619
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$322,773
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Бейликдюзю, Турция
от
$286,390
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$291,311
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Dagbelen, Турция
от
$631,563
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.
Каргыджак, Турция
от
$310,167
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$189,019
Предлагаются апартаменты с видом на озеро и город. Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Побережье и новый Стамбульский канал - 5 минут Станция метро - 5 минут Станция метробуса - 15 минут Аэропорт - 40…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$149,226
Предлагаются современные студии и апартаменты с 1 спальней в центре города. Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Кольцевая дорога и мосты - 5 минут Станция метро - 5 минут Больницы - 4 минуты Супермаркет - 1 минута Торговый центр - 2 км Аэропорт - 25 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$1,59 млн
Проект состоит из 7 отдельных вилл в активно развивающемся районе Анталии - Дёшемеалты. Трехэтажные виллы площадью 600 м2 у каждой имеют собственный бассейн, сауну и джакузи. Также в инфраструктуру входят система охраны и парковочные места. Расположение и объекты поблизости Рядом с проектом…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации