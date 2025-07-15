Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.

Видео квартиры вышлем по запросу.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2 на 3-ем этаже, укомплектована мебелью и техникой в комплексе высочайшего уровня Konak Premium с инфраструктурой пятизвездочного отеля на первой береговой линии.

Планировка:

Стильная кухня-гостиная,

2 просторные спальни

2 ванные комнаты

Качественная мебель и техника

Это масштабный проект класса ЛЮКС площадью 25.000 м2, состоит из восьми 7 этажных блоков и, кроме потрясающей инфраструктуры, имеет даже свой торговый центр площадью 2.500 м2.



Инфраструктура:

3 открытых больших бассейна

1 бассейн с зоной отдыха

2 детских бассейна

Бар у бассейна

Зона барбекю

Футбольная и баскетбольная площадка

Теннисный корт

Крытый паркинг

Закрытый бассейн

Османская баня

Паровая комната и Сауна

Солевая пещера

Комнаты для массажа

Зона отдыха и релакса

Фитнес-зал, зона для йоги и пилатес

Бильярд

Настольный теннис

Площадка для тенниса

Кинотеатр

Детская площадка

Ресторан



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.