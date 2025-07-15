  1. Realting.com
  Турция
  Аланья
  Квартира в новостройке Nobby Garden 2

Квартира в новостройке Nobby Garden 2

Аланья, Турция
от
$197,182
;
21
ID: 111
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Nobby Garden 2 – новый проект Nordic Property Construction, сочетающий три главных компонента высоколиквидного жилья: прекрасная локация, широкая инфраструктура для жизни и отдыха и отличное качество жилья, которое сдается покупателям в готовой чистовой отделке. Nobby Garden 2 продолжает концепцию жилого комплекса Nobby Garden, что выражается в функциональных, удобных планировках и высочайших стандартах строительства.

Nobby Garden 2 расположился в одном из самых тихих и уютных районов Алании – Авсаллар. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по средам, государственная больница и частные клиники, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее.

Расположение:

Расстояние до аэропорта Анталия: 90

Расстояние до аэропорта Газипаша: 60 км

Расстояние до центра Алании: 20 км

Расстояние до моря: 800 м

Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 250 м

Расстояние до фермерского рынка: 600 м

Nobby Garden 2 расположился на участке 3300 м2 и состоит из одного жилого блока на 72 квартиры различных планировок. Современный дизайн проекта был разработан ведущим архитектурным бюро Алании.

Квартиры:

Жилой комплекс состоит из 72 квартир планировок:

  • 1+1 (с одной спальней);
  • Дуплексов 2+1 (двухуровневые апартаменты с двумя спальнями);
  • Дуплекса 3+1 (двухуровневые апартаменты с тремя спальнями).

Все квартиры сдаются в чистовой отделке:

  • Высота потолков 2,95 м;
  • Стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери;
  • Кухонный гарнитур с гранитной столешницей;
  • Качественная сантехника;
  • Полностью оборудованные санузлы с душевыми кабинами;
  • Стены окрашены моющейся краской
  • Окна с двойным остеклением и алюминиевым профилем;
  • Покрытие пола – керамическая плитка;
  • Видеодомофон;
  • Розетки для интернета и IP телевидения;
  • Искан (техпаспорт) уже включен в стоимость

Инфраструктура Nobby Garden 2 не оставит вас равнодушными! На территории комплекса находится:

  • Открытый плавательный бассейн с горками
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Тренажерный зал
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Римская парная
  • Массажная комната
  • Лобби и лаунж-зона
  • Барбекю
  • Детская площадка
  • Детская игровая комната
  • Сад с ландшафтным дизайном
  • Открытая парковка
  • 2 Лифта
  • Спутниковая антенна
  • Генератор электричества
  • Круглосуточное видеонаблюдение
  • Смотритель

 

Вы просматриваете
Квартира в новостройке Nobby Garden 2
Аланья, Турция
от
$197,182
