Квартира в новостройке Nobby Garden 2

Nobby Garden 2 – новый проект Nordic Property Construction, сочетающий три главных компонента высоколиквидного жилья: прекрасная локация, широкая инфраструктура для жизни и отдыха и отличное качество жилья, которое сдается покупателям в готовой чистовой отделке. Nobby Garden 2 продолжает концепцию жилого комплекса Nobby Garden, что выражается в функциональных, удобных планировках и высочайших стандартах строительства.
Nobby Garden 2 расположился в одном из самых тихих и уютных районов Алании – Авсаллар. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по средам, государственная больница и частные клиники, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее.
Расположение:
Расстояние до аэропорта Анталия: 90
Расстояние до аэропорта Газипаша: 60 км
Расстояние до центра Алании: 20 км
Расстояние до моря: 800 м
Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 250 м
Расстояние до фермерского рынка: 600 м
Nobby Garden 2 расположился на участке 3300 м2 и состоит из одного жилого блока на 72 квартиры различных планировок. Современный дизайн проекта был разработан ведущим архитектурным бюро Алании.
Квартиры:
Жилой комплекс состоит из 72 квартир планировок:
Все квартиры сдаются в чистовой отделке:
Инфраструктура Nobby Garden 2 не оставит вас равнодушными! На территории комплекса находится: