Квартира в новостройке Nobby Garden 2

Nobby Garden 2 – новый проект Nordic Property Construction, сочетающий три главных компонента высоколиквидного жилья: прекрасная локация, широкая инфраструктура для жизни и отдыха и отличное качество жилья, которое сдается покупателям в готовой чистовой отделке. Nobby Garden 2 продолжает концепцию жилого комплекса Nobby Garden, что выражается в функциональных, удобных планировках и высочайших стандартах строительства.

Nobby Garden 2 расположился в одном из самых тихих и уютных районов Алании – Авсаллар. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по средам, государственная больница и частные клиники, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее.

Расположение:

Расстояние до аэропорта Анталия: 90

Расстояние до аэропорта Газипаша: 60 км

Расстояние до центра Алании: 20 км

Расстояние до моря: 800 м

Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 250 м

Расстояние до фермерского рынка: 600 м

Nobby Garden 2 расположился на участке 3300 м2 и состоит из одного жилого блока на 72 квартиры различных планировок. Современный дизайн проекта был разработан ведущим архитектурным бюро Алании.

Квартиры:

Жилой комплекс состоит из 72 квартир планировок:

1+1 (с одной спальней);

Дуплексов 2+1 (двухуровневые апартаменты с двумя спальнями);

Дуплекса 3+1 (двухуровневые апартаменты с тремя спальнями).

Все квартиры сдаются в чистовой отделке:

Высота потолков 2,95 м;

Стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери;

Кухонный гарнитур с гранитной столешницей;

Качественная сантехника;

Полностью оборудованные санузлы с душевыми кабинами;

Стены окрашены моющейся краской

Окна с двойным остеклением и алюминиевым профилем;

Покрытие пола – керамическая плитка;

Видеодомофон;

Розетки для интернета и IP телевидения;

Искан (техпаспорт) уже включен в стоимость

Инфраструктура Nobby Garden 2 не оставит вас равнодушными! На территории комплекса находится: