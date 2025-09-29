  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Аланья, Турция
от
$130,310
BTC
1.5500150
ETH
81.2429109
USDT
128 835.7646733
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
Оставить заявку
ID: 32746
ID новостройки на Realting
In CRM: 1058
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже квартиры с одной спальней (1+1), площадью 60 м2 в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем и при этом иметь всю городскую инфраструктуру в пешей доступности, а также инвесторам для сдачи квартир в аренду.

Район пляжа Клеопатры пользуется огромным спросом у туристов. Здесь расположены главные достопримечательности города, в пешей доступности: магазины, кафе и рестораны, школы, общественный транспорт, супермаркеты и прочее. 

Новый жилой комплекс с территорией 4.500 м2 будет состоять из двух 8-этажных блоков, до моря 600 метров.

Все квартиры продаваться с полной чистовой отделкой, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой.
 

Инфраструктура:

  • Аквапарк
  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Спортзал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Массажный кабинет
  • Детская игровая площадка
  • Беседка для отдыха
  • Крытая парковка
  • Зона барбекю
  • Ботанический сад
  • Кафе. Бар
  • Охрана и видеонаблюдение
  • Искусственный водопад
  • Прогулочные дорожки
  • Игровая комната
  • Детский бассейн


Основные характеристики:

  • Стальная дверь
  • Кухонная мебель
  • Балконные двери и окна из ПВХ
  • Просторная гостиная
  • Полностью оборудованная ванная комната


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Просторная 2-х комнатная квартира в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$139,873
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$2,00 млн
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$1,59 млн
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Авджылар, Турция
от
$780,948
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Шиле, Турция
от
$1,45 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Аланья, Турция
от
$130,310
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Апарт - отель Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.
Апарт - отель Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.
Апарт - отель Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.
Апарт - отель Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.
Апарт - отель Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.
Показать все Апарт - отель Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.
Апарт - отель Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.
Кючюкчекмедже, Турция
от
$205,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Для инвесторов: 3-и года гарантированный доход от аренде 7% годовых - 14.350 USD в год. 7-ь лет пульная система - распределения прибыли это 40% от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории. Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, и явля…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Показать все Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Махмутлар, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Новый проект премиум класса NORDIC ART 2 - это жилая резиденция нового поколения, объединяющая в себе все признаки курортной и инвестиционно привлекательной недвижимости класса люкс.  Начало строительства: Октябрь 2024. Окончание строительства:Декабрь 2026. Уникальное расположение -…
Застройщик
Nordic Property
Оставить заявку
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Показать все Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Аланья, Турция
от
$134,000
Комплекс на возвышенности, в окружении хвои, с видом на море и природу, расстояние до берега Средиземного моря 1,5 км., до центра самого поселка Авсаллар около 1 км., до центра курорта Аланьи 24 км., до аэропорта Gazipaşa Alanya 64 км, до Анталии 100 км. Бассейн около 30 м и секция с водными…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Показать все публикации