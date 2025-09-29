Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе AZURA WORLD в Алании.

🌟AZURA WORLD - новый уровень жизни в Алании.

🏡 В продаже эксклюзивные апартаменты:

⚜️1+1-65m2

С мебелью и техникой

🔥127.000€

📍Тюрклер

Открытый район под ВНЖ

Добро пожаловать в самый масштабный и амбициозный проект Анталийского побережья, который уже называют «городом внутри города».

AZURA WORLD — это не просто жилой комплекс, это стиль жизни, где сочетаются курортный комфорт, продуманная инфраструктура и инвестиционная привлекательность.

✅ Комплекс с лицензией на краткосрочную аренду — идеально для инвестиций

Премиум-инфраструктура, не имеющая аналогов в регионе:

✔️ Бассейны: основной, релакс 16+, женский, на крыше

✔️ 2 аквапарка (для детей и взрослых)

✔️ Детский сад, игровые зоны, мини-поезд, луна-парк

✔️ Спортивные зоны: теннис, волейбол, баскетбол, йога

✔️ Кинотеатр под открытым небом, каток, караоке, диско

✔️ Просторные прогулочные и беговые дорожки

✔️Рестораны с системой А al - carte

⚜️AZURA WORLD⚜️— для тех, кто выбирает лучшее!