  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе AZURA WORLD в Алании.

Меблированная квартира в комплексе AZURA WORLD в Алании.

Аланья, Турция
$148,621
6
Дата обновления: 11.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌟AZURA WORLD - новый уровень жизни в Алании.
🏡 В продаже эксклюзивные апартаменты:

⚜️1+1-65m2
С мебелью и техникой 
🔥127.000€

📍Тюрклер
 Открытый район под ВНЖ

Добро пожаловать в самый масштабный и амбициозный проект Анталийского побережья, который уже называют «городом внутри города».

AZURA WORLD — это не просто жилой комплекс, это стиль жизни, где сочетаются курортный комфорт, продуманная инфраструктура и инвестиционная привлекательность.  

✅ Комплекс с лицензией на краткосрочную аренду — идеально для инвестиций  

Премиум-инфраструктура, не имеющая аналогов в регионе:

✔️ Бассейны: основной, релакс 16+, женский, на крыше  
✔️ 2 аквапарка (для детей и взрослых)  
✔️ Детский сад, игровые зоны, мини-поезд, луна-парк  
✔️ Спортивные зоны: теннис, волейбол, баскетбол, йога  
✔️ Кинотеатр под открытым небом, каток, караоке, диско  
✔️ Просторные прогулочные и беговые дорожки  
✔️Рестораны с системой А al - carte

⚜️AZURA WORLD⚜️— для тех, кто выбирает лучшее!

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе AZURA WORLD в Алании.
Аланья, Турция
от
$148,621
