  2. Турция
  3. Аланья
  Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.

Аланья, Турция
от
$99,000
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
ID: 32614
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 70 м2 с видом на море в комплексе Utopia Residence.

Планировка:

  • Кухня -гостиная 
  • Просторная Спальня
  • Застекленный балкон 
  • Вид на Море и Крепость Аланьи

Utopia Residence - прекрасный жилой комплекс 2008 года постройки с собственной инфраструктурой уровня 5*, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 800 метрах от моря.

Джикджилли - район с прекрасно развитой сетью услуг, здесь есть все необходимое для комфортной жизни - в шаговой доступности магазины, рестораны, кафе, торговые центры и гипермаркеты, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

  • Закрытая территория с ландшафтным садом
  • Открытый бассейн с детской секцией  и вод. горками
  • Зона для загара и отдыха
  • Бар у бассейна
  • Современные лифты 
  • Лобби и консьерж
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Фитнес-центр
  • Спа-центр: сауна, турецкая баня (хамам), паровая комната, массаж
  • Бильярд и настольный теннис 
  • Зона барбекю с беседкой
  • Детская площадка
  • Теннисная, баскетбольная и волейбольная площадки
  • Резервный генератор  
  • Центральная спутниковая антенна 
  • Wi-Fi-интернет
  • Мини-маркет
  • Круглосуточная охрана
  • Видеонаблюдение
  • Автомобильная парковка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
