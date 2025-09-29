Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 70 м2 с видом на море в комплексе Utopia Residence.

Планировка:

Кухня -гостиная

Просторная Спальня

Застекленный балкон

Вид на Море и Крепость Аланьи

Utopia Residence - прекрасный жилой комплекс 2008 года постройки с собственной инфраструктурой уровня 5*, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 800 метрах от моря.

Джикджилли - район с прекрасно развитой сетью услуг, здесь есть все необходимое для комфортной жизни - в шаговой доступности магазины, рестораны, кафе, торговые центры и гипермаркеты, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

Закрытая территория с ландшафтным садом

Открытый бассейн с детской секцией и вод. горками

Зона для загара и отдыха

Бар у бассейна

Современные лифты

Лобби и консьерж

Крытый бассейн с подогревом

Фитнес-центр

Спа-центр: сауна, турецкая баня (хамам), паровая комната, массаж

Бильярд и настольный теннис

Зона барбекю с беседкой

Детская площадка

Теннисная, баскетбольная и волейбольная площадки

Резервный генератор

Центральная спутниковая антенна

Wi-Fi-интернет

Мини-маркет

Круглосуточная охрана

Видеонаблюдение

Автомобильная парковка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.