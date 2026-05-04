Жилой комплекс Новая квартира 1+1 в районе Оба.

Оба, Турция
$84,689
ID: 36854
Дата обновления: 20.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый современный жилой комплекс IKY United Suites расположен в районе Оба на расстоянии 1.600 м от моря и в 3,5 км от центра Алании, до аэропорта Газипаша 35 км.

К продаже представлена квартира с одной спальней (1+1), в чистовой отделке: напольное покрытие из гранита, встроенная кухонная мебель, душевая кабина, гарнитур в ванной комнате с сантехникой, качественные межкомнатные и входная дверь.

Айдат - 2.800 лир.

Проект включает в себя одно жилое четырех этажное здание элегантной классической архитектуры на закрытой охраняемой территории площадью 1.000 м2.

Рядом с комплексом находятся вся городская инфраструктура - образовательные и медицинские учреждения, магазины, супермаркеты, кафе, рестораны и т.д.

Инфраструктура комплекса:

  • Бассейн
  • Сауна
  • Крытая джакузи
  • Детская игровая площадка
  • Ухоженная территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
  • Электрогенератор
  • Автостоянка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

В продаже большой выбор недвижимости на вторичном рынке для отдыха, жизни, получения ВНЖ и Гражданства Турции по всей Алании.

Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Dolce Vita, Махмутлар
