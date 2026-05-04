Жилой комплекс Новая квартира 1+1 в районе Оба.

Новый современный жилой комплекс IKY United Suites расположен в районе Оба на расстоянии 1.600 м от моря и в 3,5 км от центра Алании, до аэропорта Газипаша 35 км.

К продаже представлена квартира с одной спальней (1+1), в чистовой отделке: напольное покрытие из гранита, встроенная кухонная мебель, душевая кабина, гарнитур в ванной комнате с сантехникой, качественные межкомнатные и входная дверь.

Айдат - 2.800 лир.

Проект включает в себя одно жилое четырех этажное здание элегантной классической архитектуры на закрытой охраняемой территории площадью 1.000 м2.

Рядом с комплексом находятся вся городская инфраструктура - образовательные и медицинские учреждения, магазины, супермаркеты, кафе, рестораны и т.д.

Инфраструктура комплекса:

Бассейн

Сауна

Крытая джакузи

Детская игровая площадка

Ухоженная территория

Зона отдыха

Зона барбекю

Электрогенератор

Автостоянка

