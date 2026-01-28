  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Seaside Homes.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Seaside Homes.

Каргыджак, Турция
от
$205,386
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
ID: 33353
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с с двумя спальнями (2+1) 120 м2 в комплексе Konak Seaside Homes.

Konak Seaside Homes - жилой комплекс высокого уровня с отличным сервисом, расположен в 90 метрах от моря в одном из лучших мест на побережье Турции - в районе Каргыджак, в 100 метрах от комплекса магазин Мигрос и остановка общественного транспорта.

Комплекс занимает 8.000 м2 и состоит из шести блоков, всю территорию комплекса украшает красивый зелёный газон и декоративные деревья.

От комплекса к собственному пляжу с кафе ведет пешеходный переход над дорогой.
 

Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном
  • Два ресторана
  • Два больших открытых бассейна
  • Бар у бассейна
  • Детский бассейн
  • Аквапарк
  • Место для барбекю 
  • Беседка 
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • SPA - центр
  • Фитнес-центр
  • Крытый бассейн
  • Турецкая баня (хамам)
  • Паровая комната
  • Сауна
  • Соляная комната
  • Комнаты для массажа
  • Комната отдыха
  • Пилатес и йога
  • Бильярд и настольный теннис
  • Детская комната
  • Интернет - кафе
  • Кинотеатр
  • Охрана 24/7
  • Парковка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

