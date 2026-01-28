Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Seaside Homes.

Меблированная квартира с с двумя спальнями (2+1) 120 м2 в комплексе Konak Seaside Homes.
Konak Seaside Homes - жилой комплекс высокого уровня с отличным сервисом, расположен в 90 метрах от моря в одном из лучших мест на побережье Турции - в районе Каргыджак, в 100 метрах от комплекса магазин Мигрос и остановка общественного транспорта.
Комплекс занимает 8.000 м2 и состоит из шести блоков, всю территорию комплекса украшает красивый зелёный газон и декоративные деревья.
От комплекса к собственному пляжу с кафе ведет пешеходный переход над дорогой.
Инфраструктура:
