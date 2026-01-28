Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Seaside Homes.

Меблированная квартира с с двумя спальнями (2+1) 120 м2 в комплексе Konak Seaside Homes.

Konak Seaside Homes - жилой комплекс высокого уровня с отличным сервисом, расположен в 90 метрах от моря в одном из лучших мест на побережье Турции - в районе Каргыджак, в 100 метрах от комплекса магазин Мигрос и остановка общественного транспорта.

Комплекс занимает 8.000 м2 и состоит из шести блоков, всю территорию комплекса украшает красивый зелёный газон и декоративные деревья.

От комплекса к собственному пляжу с кафе ведет пешеходный переход над дорогой.



Инфраструктура:

Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном

Два ресторана

Два больших открытых бассейна

Бар у бассейна

Детский бассейн

Аквапарк

Место для барбекю

Беседка

Баскетбольная площадка

Теннисный корт

SPA - центр

Фитнес-центр

Крытый бассейн

Турецкая баня (хамам)

Паровая комната

Сауна

Соляная комната

Комнаты для массажа

Комната отдыха

Пилатес и йога

Бильярд и настольный теннис

Детская комната

Интернет - кафе

Кинотеатр

Охрана 24/7

Парковка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.