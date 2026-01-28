  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey

Аланья, Турция
от
$518,241
;
18
ID: 24539
ID новостройки на Realting
In CRM: 1006
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Адрес
    Arapli Sokak

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

3+1, 4+1, 5+2 Продажа вилл в Турции, Аланья.

25% Down Payment + 24 Mounths Installment Гибкий план оплаты.

Турецкое гражданство включено!

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами!

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
