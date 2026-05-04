Вилла Вилла с видом на море по цене квартиры!

Роскошный меблированный таунхаус 3+1 с видом на море в комплексе Granada Residence Kargicak.

Кухня-гостиная

3-и спальни

3-и ванные комнаты

Сад

Granada Residence - уникальный комплекс роскошных вилл и апартаментов с услугами пятизвездочного отеля!

Комплекс располагается на территории площадью 64 000 м2 в одном из лучших мест на побережье Турецкой ривьеры, на склоне возвышенности у подножия Таврских гор в районе Каргыджак в 2.5 км. от моря.

Инфраструктура комплекса:

Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном

Открытые плавательные бассейны

Детский бассейн

Аквапарк

Закрытый бассейн

Кафетерий

Сауна

Турецкий хамам

SPA-центр

3 массажных салона

Фитнес-центр

Настольный теннис

Бильярд

Мини-гольф

Теннисные корты

Детская площадка

Площадка для барбекю

Баскетбольная площадка

Сад с подсветкой

Спутниковая антенна

Электрогенератор

Парковка д/автомобилей и велосипедов

Круглосуточная охрана

Смотритель за территорией

Супермаркет

Сервисный автобус от/до пляжа

