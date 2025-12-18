Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Serenity Residence.

Комплекс Serenity Residence Mahmutlar | Alanya.
Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) площадью 90 м2.
Планировка квартиры:
Во всех комнатах, включая санузлы установлены теплые полы.
Жилой комплекс Serenity Residence построен на территории площадью 10.000 м2, расположен на улице Ататюрка, в 550 метрах от моря, и состоит из двух 14-тиэтажных блоков.
Особенностью жилого комплекса является наличие собственного оборудованного пляжа с шезлонгами, зонтиками и кафе.
Эта квартира отлично подойдет как для отдыха, так и для постоянного проживания, а также для сдачи в аренду и получения стабильного дохода.
В продаже также имеются меблированные квартиры с одной спальней (1+1) от 97.000 EUR.
Прекрасное расположение:
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.