  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Serenity Residence.

Махмутлар, Турция
от
$174,526
BTC
2.0759563
ETH
108.8097457
USDT
172 551.5079910
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 33158
ID новостройки на Realting
In CRM: 1284
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс Serenity Residence Mahmutlar | Alanya.

Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) площадью 90 м2.

Планировка квартиры: 

  • кухня-гостиная
  • две спальные комнаты
  • две ванные комнаты
  • застекленный балкон

Во всех комнатах, включая санузлы установлены теплые полы.

Жилой комплекс Serenity Residence построен на территории площадью 10.000 м2, расположен на улице Ататюрка, в 550 метрах от моря, и состоит из двух 14-тиэтажных блоков.

Особенностью жилого комплекса является наличие собственного оборудованного пляжа с шезлонгами, зонтиками и кафе.

Эта квартира отлично подойдет как для отдыха, так и для постоянного проживания, а также для сдачи в аренду и получения стабильного дохода.

В продаже также имеются меблированные квартиры с одной спальней (1+1) от 97.000 EUR.

Прекрасное расположение:

  • До моря 550 метров
  • До центра города 250 метров
  • На расстоянии 50м от супермаркета
  • До аэропорта Алании 28 км 
  • Ресторан, общественный транспорт, больница, школа, детский сад в пешей доступности
     

Инфраструктура:

  • Собственный пляж
  • Спа-салон,
  • VIP-спа,
  • Женский спа-салон,
  • Фитнес-центр,
  • Крытый и открытый бассейны
  • Зоны для загорания
  • Джакузи
  • Зона отдыха
  • Ресторан
  • Детские игровые площадки
  • Многофункциональная спортивная площадка
  • Кинотеатр
  • Детская комната
  • Комната для гостей
  • Комната для хобби
  • Библиотека, бизнес-зал
  • Кабинет врача
  • Игровая комната
  • Химчистка
  • Салон красоты
  • Массажный кабинет
  • Комната для переговоров
  • Автостоянка
  • Лифт
  • Специально разработанный ландшафт
  • Громоотвод
  • Магазин
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
