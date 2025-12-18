Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Serenity Residence.

Комплекс Serenity Residence Mahmutlar | Alanya.

Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) площадью 90 м2.

Планировка квартиры:

кухня-гостиная

две спальные комнаты

две ванные комнаты

застекленный балкон

Во всех комнатах, включая санузлы установлены теплые полы.

Жилой комплекс Serenity Residence построен на территории площадью 10.000 м2, расположен на улице Ататюрка, в 550 метрах от моря, и состоит из двух 14-тиэтажных блоков.

Особенностью жилого комплекса является наличие собственного оборудованного пляжа с шезлонгами, зонтиками и кафе.

Эта квартира отлично подойдет как для отдыха, так и для постоянного проживания, а также для сдачи в аренду и получения стабильного дохода.

В продаже также имеются меблированные квартиры с одной спальней (1+1) от 97.000 EUR.



Прекрасное расположение:

До моря 550 метров

До центра города 250 метров

На расстоянии 50м от супермаркета

До аэропорта Алании 28 км

Ресторан, общественный транспорт, больница, школа, детский сад в пешей доступности



Инфраструктура:

Собственный пляж

Спа-салон,

VIP-спа,

Женский спа-салон,

Фитнес-центр,

Крытый и открытый бассейны

Зоны для загорания

Джакузи

Зона отдыха

Ресторан

Детские игровые площадки

Многофункциональная спортивная площадка

Кинотеатр

Детская комната

Комната для гостей

Комната для хобби

Библиотека, бизнес-зал

Кабинет врача

Игровая комната

Химчистка

Салон красоты

Массажный кабинет

Комната для переговоров

Автостоянка

Лифт

Специально разработанный ландшафт

Громоотвод

Магазин



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.