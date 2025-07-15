Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

В продаже квартиры с двумя спальнями (2+1), площадью 100 м2 в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем и при этом иметь всю городскую инфраструктуру в пешей доступности, а также инвесторам для сдачи квартир в аренду.

Район пляжа Клеопатры пользуется огромным спросом у туристов. Здесь расположены главные достопримечательности города, в пешей доступности: магазины, кафе и рестораны, школы, общественный транспорт, супермаркеты и прочее.

Новый жилой комплекс с территорией 4.500 м2 будет состоять из двух 8-этажных блоков, до моря 600 метров.

Все квартиры продаваться с полной чистовой отделкой, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой.



Инфраструктура:

Аквапарк

Открытый бассейн

Закрытый бассейн

Спортзал

Турецкая баня

Сауна

Массажный кабинет

Детская игровая площадка

Беседка для отдыха

Крытая парковка

Зона барбекю

Ботанический сад

Кафе. Бар

Охрана и видеонаблюдение

Искусственный водопад

Прогулочные дорожки

Игровая комната

Детский бассейн



Основные характеристики:

Стальная дверь

Кухонная мебель

Балконные двери и окна из ПВХ

Просторная гостиная

Полностью оборудованная ванная комната



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.