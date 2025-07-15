  1. Realting.com
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Аланья, Турция
от
$216,481
BTC
2.5749978
ETH
134.9666441
USDT
214 031.3610725
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
ID: 27470
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже квартиры с двумя спальнями (2+1), площадью 100 м2 в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем и при этом иметь всю городскую инфраструктуру в пешей доступности, а также инвесторам для сдачи квартир в аренду.

Район пляжа Клеопатры пользуется огромным спросом у туристов. Здесь расположены главные достопримечательности города, в пешей доступности: магазины, кафе и рестораны, школы, общественный транспорт, супермаркеты и прочее. 

Новый жилой комплекс с территорией 4.500 м2 будет состоять из двух 8-этажных блоков, до моря 600 метров.

Все квартиры продаваться с полной чистовой отделкой, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой.
 

Инфраструктура:

  • Аквапарк
  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Спортзал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Массажный кабинет
  • Детская игровая площадка
  • Беседка для отдыха
  • Крытая парковка
  • Зона барбекю
  • Ботанический сад
  • Кафе. Бар
  • Охрана и видеонаблюдение
  • Искусственный водопад
  • Прогулочные дорожки
  • Игровая комната
  • Детский бассейн


Основные характеристики:

  • Стальная дверь
  • Кухонная мебель
  • Балконные двери и окна из ПВХ
  • Просторная гостиная
  • Полностью оборудованная ванная комната


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

