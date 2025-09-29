Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Kurt Safir Flower в 150 метрах от моря.

  1. Realting.com
  Турция
  Аланья
  Квартира 1+1 в комплексе Kurt Safir Flower в 150 метрах от моря.

Квартира 1+1 в комплексе Kurt Safir Flower в 150 метрах от моря.

Махмутлар, Турция
от
$127,603
Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
11
ID: 32668
Дата обновления: 17.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже квартира с одной спальней (1+1) 57 м2 в комплексе Kurt Safir Flower.

Жилой комплекс комфорт-класса с современной архитектурой, модным дизайном внутренних пространств и продуманными планировками квартир.

Комплекс расположен в 150 м от берега моря, в 25 минутах от международного аэропорта Газипаша, в одном из самых популярных курортных городов Турции – Аланьи в районе в Махмутлар.

Вблизи комплекса множество магазинов, кафе, большой супермаркет Migros, пятничный рынок, аптека, остановка общественного транспорта и т.д.

Завершение строительства: 2024 год.


Инфраструктура:

  • Открытый Бассейн
  • Сауна и Хамам
  • Джакузи
  • Фитнес
  • Ухоженный сад
  • Консьерж сервис
  • Генератор
  • Система видеонаблюдения и безопасности
  • Охраняемая территория


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
