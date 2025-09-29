Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Kurt Safir Flower в 150 метрах от моря.

В продаже квартира с одной спальней (1+1) 57 м2 в комплексе Kurt Safir Flower.

Жилой комплекс комфорт-класса с современной архитектурой, модным дизайном внутренних пространств и продуманными планировками квартир.

Комплекс расположен в 150 м от берега моря, в 25 минутах от международного аэропорта Газипаша, в одном из самых популярных курортных городов Турции – Аланьи в районе в Махмутлар.

Вблизи комплекса множество магазинов, кафе, большой супермаркет Migros, пятничный рынок, аптека, остановка общественного транспорта и т.д.

Завершение строительства: 2024 год.



Инфраструктура:

Открытый Бассейн

Сауна и Хамам

Джакузи

Фитнес

Ухоженный сад

Консьерж сервис

Генератор

Система видеонаблюдения и безопасности

Охраняемая территория



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.