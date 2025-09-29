Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.

Лицензия на краткосрочную аренду!
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 56 м2, в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.
Best Home 40 Cleopatra Epic - новый жилой комплекс премиум-класса, расположен в 4 минутах ходьбы от знаменитого пляжа Клеопатры в Алании и его красивого парка.
Комплекс расположен на тихой улице, благодаря чему жители могут наслаждаться тишиной и в то же время находиться в шаговой доступности от развитой инфраструктуры туристического центра города.
Расположение комплекса уникально, а это означает не только комфортное проживание и отдых круглый год, но и выгодную инвестицию и высокую ликвидность вложений.
Комплекс отличают безукоризненное качество, современные материалы и технологии, роскошный дизайн и высочайший уровень комфорта.
Комплекс построен в 2023 году.
Инфраструктура:
