Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.

Лицензия на краткосрочную аренду!

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 56 м2, в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.

Best Home 40 Cleopatra Epic - новый жилой комплекс премиум-класса, расположен в 4 минутах ходьбы от знаменитого пляжа Клеопатры в Алании и его красивого парка.

Комплекс расположен на тихой улице, благодаря чему жители могут наслаждаться тишиной и в то же время находиться в шаговой доступности от развитой инфраструктуры туристического центра города.

Расположение комплекса уникально, а это означает не только комфортное проживание и отдых круглый год, но и выгодную инвестицию и высокую ликвидность вложений.

Комплекс отличают безукоризненное качество, современные материалы и технологии, роскошный дизайн и высочайший уровень комфорта.

Комплекс построен в 2023 году.



Инфраструктура:

Благоустроенная озелененная территория

Открытый бассейн с подогревом

Джакузи

Детский бассейн

Лобби

Тренажёрный зал

Джакузи с подогревом

Сауна

Детская игровая комната

Велопарковка

Управляющий

Wi-Fi

Спутниковое ТВ

Генератор

Огороженная территория

Охрана и видеонаблюдение 24/7



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.