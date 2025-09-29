  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.

Аланья, Турция
от
$179,059
BTC
2.1298723
ETH
111.6357159
USDT
177 032.9577980
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
Оставить заявку
ID: 32861
ID новостройки на Realting
In CRM: 1161
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Лицензия на краткосрочную аренду!

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 56 м2, в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.

Best Home 40 Cleopatra Epic - новый жилой комплекс премиум-класса, расположен в 4 минутах ходьбы от знаменитого пляжа Клеопатры в Алании и его красивого парка.

Комплекс расположен на тихой улице, благодаря чему жители могут наслаждаться тишиной и в то же время находиться в шаговой доступности от развитой инфраструктуры туристического центра города.

Расположение комплекса уникально, а это означает не только комфортное проживание и отдых круглый год, но и выгодную инвестицию и высокую ликвидность вложений.

Комплекс отличают безукоризненное качество, современные материалы и технологии, роскошный дизайн и высочайший уровень комфорта.

Комплекс построен в 2023 году.


Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Открытый бассейн с подогревом
  • Джакузи
  • Детский бассейн
  • Лобби
  • Тренажёрный зал
  • Джакузи с подогревом
  • Сауна
  • Детская игровая комната
  • Велопарковка
  • Управляющий
  • Wi-Fi
  • Спутниковое ТВ
  • Генератор
  • Огороженная территория
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$170,260
Многоквартирный жилой дом New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
Кестель, Турция
от
$182,283
Жилой квартал Недорогая, уютная квартира в Демирташе
Демирташ, Турция
от
$135,602
Резиденция COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Башакшехир, Турция
от
$200,000
Многоквартирный жилой дом BEGONIA GARDEN
Оба, Турция
от
$88,203
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.
Аланья, Турция
от
$179,059
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе.
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе.
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе.
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе.
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе.
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе.
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе.
Махмутлар, Турция
от
$121,721
Мы рады вам представить раскошный,новый комплекс в центре Махмутлара и в непосредственной близости от пляжа,всего 550 метров. Махмутлар уже давно стал одним из самых популярных районов Алании, среди русскоговорящих граждан. В Махмутларе есть 4 начальные школы, 2 средние школы, имеются продле…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.
Показать все Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.
Аланья, Турция
от
$264,724
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD. Дуплекс с двумя спальнями (2+1) площадью 120 м2 в комплексе Royal Towers с панорамным видом на море и Крепость Алании. Royal Towers - новый комплекс со всеми удобствами, расположен в в центре Алании, в 10 мин ходьбы от моря. Магаз…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$719,888
Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов: круглосуточная охрана система видеонаблюдения консьерж спортзал Спа зона: сауна и паровая открытые детские площадки открытый/закрытый бассейны прогулочные дорожки на территории комплекса Распол…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Показать все публикации