  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.

Аланья, Турция
от
$144,515
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 32646
ID новостройки на Realting
In CRM: 1115
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2, в комплексе Crystal Towers.

Жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 750 метрах от моря.

Здесь есть все необходимое для комфортной жизни - в шаговой доступности магазины, рестораны, кафе, торговые центры и гипермаркеты "Аланиум", "Кочташ", "Метро", больница и остановки общественного транспорта

Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория, сад
  • Открытый бассейн с водными горками
  • Зоны для загара и отдыха
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Фитнес-зал
  • Турецкая баня-хамам, сауна
  • Комнаты для массажа
  • Бар, ресторан
  • Центральная система спутникового ТВ
  • Wi-Fi на территории
  • Настольный теннис
  • Игровая площадка для детей
  • Площадки для барбекю
  • Крытая парковка
  • Аварийный электрогенератор
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
