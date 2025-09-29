Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2, в комплексе Crystal Towers.

Жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 750 метрах от моря.

Здесь есть все необходимое для комфортной жизни - в шаговой доступности магазины, рестораны, кафе, торговые центры и гипермаркеты "Аланиум", "Кочташ", "Метро", больница и остановки общественного транспорта

Инфраструктура:

Благоустроенная территория, сад

Открытый бассейн с водными горками

Зоны для загара и отдыха

Крытый бассейн с подогревом

Фитнес-зал

Турецкая баня-хамам, сауна

Комнаты для массажа

Бар, ресторан

Центральная система спутникового ТВ

Wi-Fi на территории

Настольный теннис

Игровая площадка для детей

Площадки для барбекю

Крытая парковка

Аварийный электрогенератор

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.