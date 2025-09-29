Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2, в комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 750 метрах от моря.
Здесь есть все необходимое для комфортной жизни - в шаговой доступности магазины, рестораны, кафе, торговые центры и гипермаркеты "Аланиум", "Кочташ", "Метро", больница и остановки общественного транспорта
Инфраструктура:
