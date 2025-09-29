Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в престижном комплексе Oba Sol Garden.

Квартира с одной спальней (1+1) - 60 м2 с новой мебелью и техникой на 4-ом этаже в элитном комплексе Oba Sol Garden.
Планировка:
Oba Sol Garden - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом районе Оба в Алании, в окружении всей необходимой инфраструктуры и всего в 850 метрах от моря и пляжей.
Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона.
Oba Sol Garden состоит из 5 жилых блоков с 64 апартаментами разной планировки, от квартир 1+1 до пентхаусов 4+1.
Завершение строительства: сдан
Инфраструктура:
