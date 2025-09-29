  1. Realting.com
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в престижном комплексе Oba Sol Garden.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в престижном комплексе Oba Sol Garden.

Оба, Турция
от
$170,328
BTC
2.0260217
ETH
106.1924592
USDT
168 400.9906619
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
ID: 32886
ID новостройки на Realting
In CRM: 1179
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартира с одной спальней (1+1) - 60 м2 с новой мебелью и техникой на 4-ом этаже в элитном комплексе Oba Sol Garden.

Планировка:

  • Кухня-Гостиная 
  • 1 Спальни
  • 1 Ванные комнаты с тёплыми полами
  • 1 балкон
  • Просторная входная группа

Oba Sol Garden - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом районе Оба в Алании, в окружении всей необходимой инфраструктуры и всего в 850 метрах от моря и пляжей.

Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона. 

Oba Sol Garden состоит из 5 жилых блоков с 64 апартаментами разной планировки, от квартир 1+1 до пентхаусов 4+1.

Завершение строительства: сдан


Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Ландшафтный сад
  • Открытый бассейн
  • Водные горки
  • Зона для загара и отдыха с лежаками
  • Лифты
  • Тренажерный зал
  • Крытый бассейн
  • Джакузи
  • Сауна
  • Турецкая баня
  • Массажный кабинет
  • Кафе
  • Игровая комната
  • Детская игровая площадка
  • Резервный генератор
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция
Образование
Здравоохранение

