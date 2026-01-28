Квартира в новостройке Квартиры на продажу в Алании — всего 30% первоначальный взнос + рассрочка на 36 месяцев!

Район Оба — открыт для получения ВНЖ.
Цены от:
• 1+1 от 89.000 €
• 2+1 от 125.000 €
• 3+1 от 175.000 €
Особенности комплекса:
• 4 блока, всего 96 квартир
• Открытый и крытый бассейны
• Охрана 24/7
• Баскетбольная и теннисная площадки
• Турецкий хамам и сауна
• Кафе и ресторан
• Детская игровая комната
• Открытая и крытая парковка
• Лобби и лифты
• Строительство высокого качества
✔ Проект готов на 70%
✔ Сдача: 31.12.2026
Не упустите возможность купить готовую квартиру в рассрочку!
📩 Свяжитесь с нами для подробной информации.