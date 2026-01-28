Квартира в новостройке Квартиры на продажу в Алании — всего 30% первоначальный взнос + рассрочка на 36 месяцев!

Район Оба — открыт для получения ВНЖ.

Цены от:

• 1+1 от 89.000 €

• 2+1 от 125.000 €

• 3+1 от 175.000 €

Особенности комплекса:

• 4 блока, всего 96 квартир

• Открытый и крытый бассейны

• Охрана 24/7

• Баскетбольная и теннисная площадки

• Турецкий хамам и сауна

• Кафе и ресторан

• Детская игровая комната

• Открытая и крытая парковка

• Лобби и лифты

• Строительство высокого качества

✔ Проект готов на 70%

✔ Сдача: 31.12.2026

Не упустите возможность купить готовую квартиру в рассрочку!

📩 Свяжитесь с нами для подробной информации.