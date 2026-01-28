  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Квартира в новостройке Квартиры на продажу в Алании — всего 30% первоначальный взнос + рассрочка на 36 месяцев!

Оба, Турция
от
$105,661
НДС
от
$55/м²
;
21
ID: 33302
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Район Оба — открыт для получения ВНЖ.

Цены от:
    •    1+1 от 89.000 €
    •    2+1 от 125.000 €
    •    3+1 от 175.000 €

Особенности комплекса:
    •    4 блока, всего 96 квартир
    •    Открытый и крытый бассейны
    •    Охрана 24/7
    •    Баскетбольная и теннисная площадки
    •    Турецкий хамам и сауна
    •    Кафе и ресторан
    •    Детская игровая комната
    •    Открытая и крытая парковка
    •    Лобби и лифты
    •    Строительство высокого качества

✔ Проект готов на 70%
✔ Сдача: 31.12.2026

Не упустите возможность купить готовую квартиру в рассрочку!

📩 Свяжитесь с нами для подробной информации.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
