Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2 на 4-ом этаже в комплексе Ulusoy Residence Oba.

Планировка:

Кухня -гостиная

Просторная входная группа

2 Спальни

2 Ванные комнаты

Застекленная балкон

Ulusoy Residence – это уютный малоэтажный жилой комплекс, который находится в одном из престижных районов Алании - Оба, всего в 600 метрах.

Комплекс состоит из 4-этажных домов c бассейном и садом. Это идеальное место для жизни с детьми или комфортного отдыха у моря.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты - "Аланиум", "Метро", "Кочташ", магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

Бассейн

Детский бассейн

Аква-горка

Зона отдыха

Фитнес

Сауна

Зона барбекю

Теннисный корт

Зелёная территория

Охрана

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.