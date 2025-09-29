  1. Realting.com
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.

Оба, Турция
от
$166,516
BTC
1.9806774
ETH
103.8157711
USDT
164 632.0165704
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
ID: 32821
ID новостройки на Realting
In CRM: 1151
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2 на 4-ом этаже в комплексе Ulusoy Residence Oba.

Планировка:

  • Кухня -гостиная 
  • Просторная входная группа
  • 2 Спальни 
  • 2 Ванные комнаты 
  • Застекленная балкон

Ulusoy Residence – это уютный малоэтажный жилой комплекс, который находится в одном из престижных районов Алании - Оба, всего в 600 метрах.

Комплекс состоит из 4-этажных домов c бассейном и садом. Это идеальное место для жизни с детьми или комфортного отдыха у моря.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты - "Аланиум", "Метро", "Кочташ", магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

  • Бассейн 
  • Детский бассейн 
  • Аква-горка 
  • Зона отдыха 
  • Фитнес
  • Сауна
  • Зона барбекю
  • Теннисный корт 
  • Зелёная территория 
  • Охрана

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция
Образование
Здравоохранение

