Жилой комплекс Дуплекс 2+1 с видом на море в комплексе Sonas Buket.

Комплекс Sonas Buket Mahmutlar | Alanya.
Видовой дуплекс-пентхаус с двумя спальнями (2+1) площадью 120 м2 с видом на море.
Планировка квартиры:
Жилой комплекс Sonas Buket построен в 2024 году, на территории площадью 1.600 м2, в 50 метрах от моря, и состоит из состоит из одного двенадцатиэтажного здания всего 55 квартир.
Рядом: крупный супермаркет, парк, а на прогулочной улице Барбароса, к которой примыкает южная часть территории комплекса SONAS BUKET, сосредоточены кафе, бары и рестораны, магазины и лавки торговцев, аптеки и вся остальная городская инфраструктура.
Инфраструктура:
