Жилой комплекс Дуплекс 2+1 с видом на море в комплексе Sonas Buket.

Махмутлар, Турция
$256,208
Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
ID: 33244
In CRM: 1335
Дата обновления: 03.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс Sonas Buket Mahmutlar | Alanya.

Видео квартиры вышлем по запросу!
Видовой дуплекс-пентхаус с двумя спальнями (2+1) площадью 120 м2 с видом на море.

Планировка квартиры: 

  • кухня-гостиная
  • две спальные комнаты
  • две ванные комнаты
  • два балкона с видом на море

Жилой комплекс Sonas Buket построен в 2024 году, на территории площадью 1.600 м2, в 50 метрах от моря, и состоит из состоит из одного двенадцатиэтажного здания всего 55 квартир.

Рядом: крупный супермаркет, парк, а на прогулочной улице Барбароса, к которой примыкает южная часть территории комплекса SONAS BUKET, сосредоточены кафе, бары и рестораны, магазины и лавки торговцев, аптеки и вся остальная городская инфраструктура.
 

Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Фитнес–зал
  • Сауна
  • Паровая
  • Массажная комната
  • Детская площадка
  • Центральная спутниковая система
  • Генератор
  • Сад
  • Автоматические ворота на въезде
  • Шифровой замок на входе
  • Видеодомофон

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
