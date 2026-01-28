Жилой комплекс Дуплекс 2+1 с видом на море в комплексе Sonas Buket.

Комплекс Sonas Buket Mahmutlar | Alanya.

Видео квартиры вышлем по запросу!

Видовой дуплекс-пентхаус с двумя спальнями (2+1) площадью 120 м2 с видом на море.

Планировка квартиры:

кухня-гостиная

две спальные комнаты

две ванные комнаты

два балкона с видом на море

Жилой комплекс Sonas Buket построен в 2024 году, на территории площадью 1.600 м2, в 50 метрах от моря, и состоит из состоит из одного двенадцатиэтажного здания всего 55 квартир.

Рядом: крупный супермаркет, парк, а на прогулочной улице Барбароса, к которой примыкает южная часть территории комплекса SONAS BUKET, сосредоточены кафе, бары и рестораны, магазины и лавки торговцев, аптеки и вся остальная городская инфраструктура.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Детский бассейн

Фитнес–зал

Сауна

Паровая

Массажная комната

Детская площадка

Центральная спутниковая система

Генератор

Сад

Автоматические ворота на въезде

Шифровой замок на входе

Видеодомофон

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.