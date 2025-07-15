Резиденция Nordic Art 2

Новый проект премиум класса NORDIC ART 2 - это жилая резиденция нового поколения, объединяющая в себе все признаки курортной и инвестиционно привлекательной недвижимости класса люкс.
Начало строительства: Октябрь 2024.
Окончание строительства:Декабрь 2026.
Уникальное расположение - первая береговая линия.
Комплекс расположен в самом большом и развитом районе Аланьи - Махмутлар. Первая береговая линия с юга, активная улица Барбароса с севера, основные точки притяжения в радиусе 300 метров- современный торговый центр, фермерский рынок, популярные кафе и рестораны, парки и детские площадки - все это создает ценность и уникальность этого предложения.
Жилой комплекс состоит из двух 12 этажных блоков, которые объединены общей территорией 4373 м2. В комплексе 92 квартиры и 4 коммерческих помещения.
Предлагаются на выбор планировки квартир:
Жилье реализуется с финишной отделкой класса премиум:
Инфраструктура мест общего пользования сделает Вашу жизнь многогранной, яркой и комфортной:
Мы предлагаем удобный план оплаты с беспроцентной рассрочкой до 15 декабря 2026 года с первоначальным взносом 30%.
Для получения подробной информации свяжитесь с нами по телефону, указанному в профиле.