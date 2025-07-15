  1. Realting.com
Резиденция Nordic Art 2

Махмутлар, Турция
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
ID: 24534
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Новый проект премиум класса NORDIC ART 2 - это жилая резиденция нового поколения, объединяющая в себе все признаки курортной и инвестиционно привлекательной недвижимости класса люкс. 

Начало строительства: Октябрь 2024.

Окончание строительства:Декабрь 2026.

Уникальное расположение - первая береговая линия.

Комплекс расположен в самом большом и развитом районе Аланьи - Махмутлар. Первая береговая линия с юга, активная улица Барбароса с севера, основные точки притяжения в радиусе 300 метров- современный торговый центр, фермерский рынок, популярные кафе и рестораны, парки и детские площадки - все это создает ценность и уникальность этого предложения. 

Жилой комплекс состоит из двух 12 этажных блоков, которые объединены общей территорией 4373 м2. В комплексе 92 квартиры и 4 коммерческих помещения.

Предлагаются на выбор планировки квартир:

  • 1+1 площадью 57,5 м2, 
  • 2+1 площадью  87 м2 и 93,5 м2,
  • дублексы 2+1 площадью 100-117 м2
  • дублексы 4+1 площадью 147-187 м2

Жилье реализуется с финишной отделкой класса премиум:

  • Панорамное остекление, двойной стеклопакет, алюминиевый профиль
  • Двухуровневые потолки со встроенным освещением
  • Стальные входные двери с тройной степенью защиты
  • Межкомнатные двери и кухонный гарнитур из лакированной МДФ
  • Покрытие пола - керамогранит
  • Покрытие стен - моющаяся краска
  • Столешница и кухонный фартук из натурального камня
  • Высококачественная сантехника в санузлах
  • Электрический подогрев пола в санузлах

Инфраструктура мест общего пользования сделает Вашу жизнь многогранной, яркой и комфортной:

  • Открытый плавательный бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Детская площадка
  • Детская игровая комната
  • Сауна, хамам и римская парная в зоне СПА
  • Открытый и крытый паркинг
  • Теннисный корт
  • Генератор

Мы предлагаем удобный план оплаты с беспроцентной рассрочкой до 15 декабря 2026 года с первоначальным взносом 30%. 

Для получения подробной информации свяжитесь с нами по телефону, указанному в профиле. 

 

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Видеообзор резиденция Nordic Art 2

