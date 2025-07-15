Резиденция Nordic Art 2

Новый проект премиум класса NORDIC ART 2 - это жилая резиденция нового поколения, объединяющая в себе все признаки курортной и инвестиционно привлекательной недвижимости класса люкс.

Начало строительства: Октябрь 2024.

Окончание строительства:Декабрь 2026.

Уникальное расположение - первая береговая линия.

Комплекс расположен в самом большом и развитом районе Аланьи - Махмутлар. Первая береговая линия с юга, активная улица Барбароса с севера, основные точки притяжения в радиусе 300 метров- современный торговый центр, фермерский рынок, популярные кафе и рестораны, парки и детские площадки - все это создает ценность и уникальность этого предложения.

Жилой комплекс состоит из двух 12 этажных блоков, которые объединены общей территорией 4373 м2. В комплексе 92 квартиры и 4 коммерческих помещения.

Предлагаются на выбор планировки квартир:

1+1 площадью 57,5 м2,

2+1 площадью 87 м2 и 93,5 м2,

дублексы 2+1 площадью 100-117 м2

дублексы 4+1 площадью 147-187 м2

Жилье реализуется с финишной отделкой класса премиум:

Панорамное остекление, двойной стеклопакет, алюминиевый профиль

Двухуровневые потолки со встроенным освещением

Стальные входные двери с тройной степенью защиты

Межкомнатные двери и кухонный гарнитур из лакированной МДФ

Покрытие пола - керамогранит

Покрытие стен - моющаяся краска

Столешница и кухонный фартук из натурального камня

Высококачественная сантехника в санузлах

Электрический подогрев пола в санузлах

Инфраструктура мест общего пользования сделает Вашу жизнь многогранной, яркой и комфортной:

Открытый плавательный бассейн

Крытый бассейн с подогревом

Детская площадка

Детская игровая комната

Сауна, хамам и римская парная в зоне СПА

Открытый и крытый паркинг

Теннисный корт

Генератор

Мы предлагаем удобный план оплаты с беспроцентной рассрочкой до 15 декабря 2026 года с первоначальным взносом 30%.

Для получения подробной информации свяжитесь с нами по телефону, указанному в профиле.