Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.

На продажу выставлена меблированная вилла в комплексе с инфраструктурой отеля 5* Granada Residence.

Вилла расположены на холме, откуда открываются виды на Средиземное море, горы и город.

Планировка:

Комнат: 4+1

Этажность: 2

Площадь дома: 350 м2

Земельный участок: 250 м2

Особенности виллы:

Кухня-гостиная

4 спальни

4 ванные комнаты

Кладовая

Бассейн с детской секцией

Барбекю зона

Сад с фруктовыми деревьями

Сауна

Уютная зона отдыха

Granada Residence один из роскошных и грандиозных по своему масштабу комплексов, он располагается на территории площадью 64.000 м2 в одном из лучших мест на побережье Турецкой ривьеры, на склоне возвышенности у подножия Таврских гор в районе Каргыджак.

Комплекс расположен в 2.500 метрах от моря, имеет свой пляж с трансфером.



Инфраструктура комплекса:

Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном

Открытые плавательные бассейны

Детский бассейн

Аквапарк

Закрытый бассейн

Кафетерий

Сауна

Турецкий хамам

SPA-центр

3 массажных салона

Фитнес-центр

Настольный теннис

Бильярд

Мини-гольф

Теннисные корты

Детская площадка

Площадка для барбекю

Баскетбольная площадка

Сад с подсветкой

Спутниковая антенна

Электрогенератор

Парковка д/автомобилей и велосипедов

Круглосуточная охрана

Смотритель за территорией

Охрана 24/7

Супермаркет

Сервисный автобус от/до пляжа

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.