  Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.

Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.

Каргыджак, Турция
от
$409,590
22
ID: 28138
In CRM: 766
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Премиум-класс
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

На продажу выставлена меблированная вилла в комплексе с инфраструктурой отеля 5* Granada Residence. 

Вилла расположены на холме, откуда открываются виды на Средиземное море, горы и город.

Планировка:

  • Комнат: 4+1
  • Этажность: 2
  • Площадь дома: 350 м2
  • Земельный участок: 250 м2

Особенности виллы:

  • Кухня-гостиная
  • 4 спальни  
  • 4 ванные комнаты  
  • Кладовая
  • Бассейн с детской секцией  
  • Барбекю зона  
  • Сад с фруктовыми деревьями  
  • Сауна  
  • Уютная зона отдыха   

Granada Residence один из роскошных и грандиозных по своему масштабу комплексов, он располагается на территории площадью 64.000 м2 в одном из лучших мест на побережье Турецкой ривьеры, на склоне возвышенности у подножия Таврских гор в районе Каргыджак.

Комплекс расположен в 2.500 метрах от моря, имеет свой пляж с трансфером.


Инфраструктура комплекса:

  • Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном
  • Открытые плавательные бассейны
  • Детский бассейн
  • Аквапарк
  • Закрытый бассейн
  • Кафетерий
  • Сауна
  • Турецкий хамам
  • SPA-центр
  • 3 массажных салона
  • Фитнес-центр
  • Настольный теннис
  • Бильярд
  • Мини-гольф
  • Теннисные корты
  • Детская площадка
  • Площадка для барбекю
  • Баскетбольная площадка
  • Сад с подсветкой
  • Спутниковая антенна
  • Электрогенератор
  • Парковка д/автомобилей и велосипедов
  • Круглосуточная охрана
  • Смотритель за территорией
  • Охрана 24/7
  • Супермаркет
  • Сервисный автобус от/до пляжа

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Realting.com
Перейти
