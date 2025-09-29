Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.

На продажу выставлена меблированная вилла в комплексе с инфраструктурой отеля 5* Granada Residence.
Вилла расположены на холме, откуда открываются виды на Средиземное море, горы и город.
Планировка:
Особенности виллы:
Granada Residence один из роскошных и грандиозных по своему масштабу комплексов, он располагается на территории площадью 64.000 м2 в одном из лучших мест на побережье Турецкой ривьеры, на склоне возвышенности у подножия Таврских гор в районе Каргыджак.
Комплекс расположен в 2.500 метрах от моря, имеет свой пляж с трансфером.
Инфраструктура комплекса:
