  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX

Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX

Оба, Турция
от
$395,518
;
24
ID: 2013
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

?Апартаменты: 4+2 - 230 m2 – DUPLEX Турция, Район OBA OLIVE
Вид на Море и Горы
2011г. Строительства 3 этаж из 3
До Моря: 1.700м
Отопление (батареи)

?Ландшафтный дизайн территории ▪️Трансфер на пляж ▪️Подземная и открытая парковка.

? Расположение: ▪️1600 м до Моря  

Инфраструктура: * ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН   * КРЫТЫЙ БАССЕЙН   * AQUAPARK   * ФИТНЕС - САУНА- ХАМАМ ,ТЕННИС   * MINI FUTBOL  * BBQ 24/7   * SECURITY   * ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  * MINI CLUB  * МАГАЗИН   * БОУЛИНГ   * КАФЕ  * РЕСТОРАН  * ИГРОВАЯ КОМНАТА  * САЛОН КРАСОТЫ  * Трансфер на Пляж

? Подходит для получения гражданства Турции

Рассрочка платежа -0% Первоначальный взнос -50%
?Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КВАРТИРЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА. ОГРОМНАЯ БАЗА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ С ВЫСОКИМ РЕНТНЫМ ДОХОДОМ. СОПРОВОДИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СДЕЛКИ И ПОМОЖЕМ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Квартира в Аланье. Квартира в Антальи. Вилла Анталья. Вилла Аланья. Недвижимость Турция

Местонахождение на карте

Оба, Турция
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
