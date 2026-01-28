Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX

?Апартаменты: 4+2 - 230 m2 – DUPLEX Турция, Район OBA OLIVE

Вид на Море и Горы

2011г. Строительства 3 этаж из 3

До Моря: 1.700м

Отопление (батареи)

?Ландшафтный дизайн территории ▪️Трансфер на пляж ▪️Подземная и открытая парковка.

? Расположение: ▪️1600 м до Моря

Инфраструктура: * ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН * КРЫТЫЙ БАССЕЙН * AQUAPARK * ФИТНЕС - САУНА- ХАМАМ ,ТЕННИС * MINI FUTBOL * BBQ 24/7 * SECURITY * ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА * MINI CLUB * МАГАЗИН * БОУЛИНГ * КАФЕ * РЕСТОРАН * ИГРОВАЯ КОМНАТА * САЛОН КРАСОТЫ * Трансфер на Пляж

? Подходит для получения гражданства Турции

Рассрочка платежа -0% Первоначальный взнос -50%

?Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КВАРТИРЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА. ОГРОМНАЯ БАЗА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ С ВЫСОКИМ РЕНТНЫМ ДОХОДОМ. СОПРОВОДИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СДЕЛКИ И ПОМОЖЕМ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Квартира в Аланье. Квартира в Антальи. Вилла Анталья. Вилла Аланья. Недвижимость Турция