Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX

?Апартаменты: 4+2 - 230 m2 – DUPLEX Турция, Район OBA OLIVE
Вид на Море и Горы
2011г. Строительства 3 этаж из 3
До Моря: 1.700м
Отопление (батареи)
?Ландшафтный дизайн территории ▪️Трансфер на пляж ▪️Подземная и открытая парковка.
? Расположение: ▪️1600 м до Моря
Инфраструктура: * ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН * КРЫТЫЙ БАССЕЙН * AQUAPARK * ФИТНЕС - САУНА- ХАМАМ ,ТЕННИС * MINI FUTBOL * BBQ 24/7 * SECURITY * ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА * MINI CLUB * МАГАЗИН * БОУЛИНГ * КАФЕ * РЕСТОРАН * ИГРОВАЯ КОМНАТА * САЛОН КРАСОТЫ * Трансфер на Пляж
? Подходит для получения гражданства Турции
Рассрочка платежа -0% Первоначальный взнос -50%
?Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!
