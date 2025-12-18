  1. Realting.com
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.

Каргыджак, Турция
от
$183,853
5
ID: 33211
Дата обновления: 26.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Фото квартиры вышлем по запросу.
Квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 в комплексе Azeroth Enesay Residence на берегу моря.

  • Прямой вид на море
  • Квартира без мебели 
  • Дом построен в 2022 году

Azeroth Enesay Residence расположен в районе Каргыджак в 150 метрах от моря, рядом вся городская инфраструктура.

Комплекс состоит из двух 6-этажных блоков, расположенных благоустроенной охраняемой территории площадью 7.000 м2 с шикарной инфраструктурой и подземной парковкой (за каждой квартирой закреплены парковочные места).
 

Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с садом
  • Ландшафтный дизайн
  • Собственный пляж
  • Открытый бассейн с аквапарком
  • Детский бассейн
  • Зона для загара и отдыха
  • Лобби, ресепшн
  • Современные лифты
  • Закрытый бассейн
  • Спортивный зал, тренажеры
  • Массажный кабинет
  • Паровая комната
  • Сауна
  • Турецкая баня
  • Кинотеатр
  • Детская комната
  • Конференц-зал
  • Настольный теннис
  • Бильярд
  • Внутренняя система связи
  • Центральная спутниковая система
  • Интернет (Wi-Fi)
  • Генератор
  • Место для барбекю
  • Спортивная площадка
  • Электрогенератор
  • Подземный паркинг
  • Автостоянка открытая
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

