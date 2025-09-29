Жилой комплекс Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании.

Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании по цене ниже рынка, мы не скрываем название проектов и Вы сами можете сравнить цены в интернете или у других агентств по недвижимости в Алании.
В продаже квартиры с одной (1+1), двумя (2+1) и тремя (3+1) спальнями.
Квартиры продаются как с мебелью и техникой, так и без - с чистовой отделкой.
В продаже есть квартиры под ВНЖ от 110.000 EUR в ТАПУ указываем 200.000 USD.
В продаже есть квартиры под Гражданство Турции от 275.000 EUR в ТАПУ указываем 400.000 USD.
Фото видео квартир вышлем по запросу, также мы можем организовать для Вас онлайн показ квартир.
Несколько примеров квартир 1+1 от 65.000 EUR до 155.000 EUR
Квартиры 1+1 в комплексах:
Несколько примеров квартир 2+1 от 99.000 EUR до 155.000 EUR
Квартиры 2+1 в комплексах:
30. Две квартиры 1+1 и 2+1 в центре Алании под Гражданство Турции за 290.000 EUR в тапу указываем 410.000 USD.
Оставляйте запрос на подбор квартир в Алании, мы подберем для Вас варианты из ходя Ваших пожеланий, целей и бюджета.
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.