Жилой комплекс Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании.

Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании.

ID: 29767
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании по цене ниже рынка, мы не скрываем название проектов и Вы сами можете сравнить цены в интернете или у других агентств по недвижимости в Алании.

В продаже квартиры с одной (1+1), двумя (2+1) и тремя (3+1) спальнями.
Квартиры продаются как с мебелью и техникой, так и без - с чистовой отделкой.

В продаже есть квартиры под ВНЖ от 110.000 EUR в ТАПУ указываем 200.000 USD.
В продаже есть квартиры под Гражданство Турции от 275.000 EUR в ТАПУ указываем 400.000 USD.

Фото видео квартир вышлем по запросу, также мы можем организовать для Вас онлайн показ квартир.

Несколько примеров квартир 1+1 от 65.000 EUR до 155.000 EUR

Квартиры 1+1 в комплексах:

  • 1. ZE-RA Residence - 65.000 EUR (Махмутлар - без мебели)
  • 2. Dimond Loft - 75.000 EUR (Авсаллар - без мебели)
  • 3. Best Life 9 - 75.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)
  • 4. Konak Green Towers от 77.000 EUR (Авсаллар - без мебели)
  • 5. Vega Style - 83.000 EUR (Каргыджак - без мебели)
  • 6. Soho Avenue - 87.000 EUR (Каргыджак - с мебелью)
  • 7. Konak Garden Life - 90.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)
  • 8. Sonas Diamond - 90.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)
  • 9. Yekta Blue 3 от 96.500 EUR (Махмутлар - с мебелью)
  • 10. Lory Queen - 99.000 EUR (Кестель - с мебелью)
  • 11. Toprak Panorama - 100.000 EUR (Каргыджак - с мебелью)
  • 12. Konak Blue Bay - 105.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью) под ВНЖ
  • 13. Sea Pearl Sky - 110.000 EUR (Кестель - с мебелью)
  • 14. Seda Tower - 110.000 EUR (Аланья/Центр - без мебели) вид на море
  • 15. Yekta Towers - 115.000 EUR (Махмутлар - с мебелью) вид на море
  • 16. Kavi Dreams Oba - 118.000 EUR (Оба - без мебели)
  • 17. Konak Twin Towers 3 - 120.000 EUR (Аланья/Центр - без мебели)
  • 18. Linea Loft - 120.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью) под ВНЖ
  • 19. Best homes 39 - 125.000 EUR (Оба - с мебелью)
  • 20. Yenisey Residence - 125.000 EUR (Махмутлар - с мебелью) вид на море
  • 21. Novus Sky - 130.000 EUR (Махмутлар - без мебели) вид на море
  • 22. Royal Towers - 135.000 EUR (Аланья/Центр - без мебели)
  • 23. Via Mar - 135.000 EUR (Каргыджак - с мебелью) первая линия
  • 24. Best Home 41 Saga и Best Home 20 - 145.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью)
  • 25. Konak Premium - 155.000 EUR (Каргыджак - с мебелью)


Несколько примеров квартир 2+1 от 99.000 EUR до 155.000 EUR

Квартиры 2+1 в комплексах:

  • 1. Green Towers от 99.000 EUR (Авсаллар - без мебели)
  • 2. My Marine - 110.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)
  • 3. Vega Style - 115.000 EUR (Каргыджак - без мебели)
  • 4. Yekta In + - 118.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)
  • 5. River View - 119.000 EUR (Джикджилли - с мебелью) под ВНЖ
  • 6. My Hill - 120.000 EUR (Тосмур - с мебелью) под ВНЖ
  • 7. Lumos Residence - 125.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)
  • 8. Waterfall Residence - 126.000 EUR (Тосмур - с мебелью) под ВНЖ
  • 9. Cozy Town - 129.000 EUR (Махмутлар - с мебелью) вид на море
  • 10. Cleopatra Konak Twin Towers - 139.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью) под ВНЖ
  • 11. Aydemir Park - 143.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)
  • 12. Sonas Diamond - 149.000 EUR (Махмутлар - без мебели) вид на море
  • 13. Flower Garden - 156.000 EUR (Оба - с мебелью) под ВНЖ
  • 14. Konak Terrace - 159.000 EUR (Каргыджак - с мебелью)
  • 15. Yekta Plaza - 170.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)
  • 16. Kavi Home - 180.000 EUR (Оба - без мебели)
  • 17. Alcon Taya - 183.000 EUR (Джикджилли - с мебелью) под ВНЖ
  • 18. Via Concept - 185.000 EUR (Каргыджак - без мебели) первая линия
  • 19. Konak City Tower - 193.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью) под ВНЖ
  • 20. Seda Towe - 210.000 EUR (Аланья/Центр - без мебели)
  • 21. Kurt Safir Vip - 215.000 EUR (Тосмур - с мебелью) под ВНЖ
  • 22. Royal Towers - 225.000 EUR (Аланья/Центр - без мебели) под ВНЖ
  • 23. Best Home 33 - 225.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью)
  • 24. Victory Garden Oba - 227.000 EUR (Оба - с мебелью)
  • 25. Konak Seaside Tower - 230.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)
  • 26. Yekta Kingdom Premium - 235.000 EUR (Махмутлар - без мебели)
  • 27. Via Mar Residence - 260.000 EUR (Каргыджак - с мебелью) первая линия
  • 28. Nordic Art - 270.000 EUR (Каргыджак - с мебелью) первая линия
  • 29. Cebeci Towers - 340.000 EUR (Махмутлар - с мебелью) вид на море


30. Две квартиры 1+1 и 2+1 в центре Алании под Гражданство Турции за 290.000 EUR в тапу указываем 410.000 USD.

Оставляйте запрос на подбор квартир в Алании, мы подберем для Вас варианты из ходя Ваших пожеланий, целей и бюджета.

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
