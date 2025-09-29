Жилой комплекс Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании.

Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании по цене ниже рынка, мы не скрываем название проектов и Вы сами можете сравнить цены в интернете или у других агентств по недвижимости в Алании.



В продаже квартиры с одной (1+1), двумя (2+1) и тремя (3+1) спальнями.

Квартиры продаются как с мебелью и техникой, так и без - с чистовой отделкой.



В продаже есть квартиры под ВНЖ от 110.000 EUR в ТАПУ указываем 200.000 USD.

В продаже есть квартиры под Гражданство Турции от 275.000 EUR в ТАПУ указываем 400.000 USD.



Фото видео квартир вышлем по запросу, также мы можем организовать для Вас онлайн показ квартир.



Несколько примеров квартир 1+1 от 65.000 EUR до 155.000 EUR



Квартиры 1+1 в комплексах:

1. ZE-RA Residence - 65.000 EUR (Махмутлар - без мебели)

2. Dimond Loft - 75.000 EUR (Авсаллар - без мебели)

3. Best Life 9 - 75.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)

4. Konak Green Towers от 77.000 EUR (Авсаллар - без мебели)

5. Vega Style - 83.000 EUR (Каргыджак - без мебели)

6. Soho Avenue - 87.000 EUR (Каргыджак - с мебелью)

7. Konak Garden Life - 90.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)

8. Sonas Diamond - 90.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)

9. Yekta Blue 3 от 96.500 EUR (Махмутлар - с мебелью)

10. Lory Queen - 99.000 EUR (Кестель - с мебелью)

11. Toprak Panorama - 100.000 EUR (Каргыджак - с мебелью)

12. Konak Blue Bay - 105.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью) под ВНЖ

13. Sea Pearl Sky - 110.000 EUR (Кестель - с мебелью)

14. Seda Tower - 110.000 EUR (Аланья/Центр - без мебели) вид на море

15. Yekta Towers - 115.000 EUR (Махмутлар - с мебелью) вид на море

16. Kavi Dreams Oba - 118.000 EUR (Оба - без мебели)

17. Konak Twin Towers 3 - 120.000 EUR (Аланья/Центр - без мебели)

18. Linea Loft - 120.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью) под ВНЖ

19. Best homes 39 - 125.000 EUR (Оба - с мебелью)

20. Yenisey Residence - 125.000 EUR (Махмутлар - с мебелью) вид на море

21. Novus Sky - 130.000 EUR (Махмутлар - без мебели) вид на море

22. Royal Towers - 135.000 EUR (Аланья/Центр - без мебели)

23. Via Mar - 135.000 EUR (Каргыджак - с мебелью) первая линия

24. Best Home 41 Saga и Best Home 20 - 145.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью)

25. Konak Premium - 155.000 EUR (Каргыджак - с мебелью)



Несколько примеров квартир 2+1 от 99.000 EUR до 155.000 EUR



Квартиры 2+1 в комплексах:

1. Green Towers от 99.000 EUR (Авсаллар - без мебели)

2. My Marine - 110.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)

3. Vega Style - 115.000 EUR (Каргыджак - без мебели)

4. Yekta In + - 118.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)

5. River View - 119.000 EUR (Джикджилли - с мебелью) под ВНЖ

6. My Hill - 120.000 EUR (Тосмур - с мебелью) под ВНЖ

7. Lumos Residence - 125.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)

8. Waterfall Residence - 126.000 EUR (Тосмур - с мебелью) под ВНЖ

9. Cozy Town - 129.000 EUR (Махмутлар - с мебелью) вид на море

10. Cleopatra Konak Twin Towers - 139.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью) под ВНЖ

11. Aydemir Park - 143.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)

12. Sonas Diamond - 149.000 EUR (Махмутлар - без мебели) вид на море

13. Flower Garden - 156.000 EUR (Оба - с мебелью) под ВНЖ

14. Konak Terrace - 159.000 EUR (Каргыджак - с мебелью)

15. Yekta Plaza - 170.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)

16. Kavi Home - 180.000 EUR (Оба - без мебели)

17. Alcon Taya - 183.000 EUR (Джикджилли - с мебелью) под ВНЖ

18. Via Concept - 185.000 EUR (Каргыджак - без мебели) первая линия

19. Konak City Tower - 193.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью) под ВНЖ

20. Seda Towe - 210.000 EUR (Аланья/Центр - без мебели)

21. Kurt Safir Vip - 215.000 EUR (Тосмур - с мебелью) под ВНЖ

22. Royal Towers - 225.000 EUR (Аланья/Центр - без мебели) под ВНЖ

23. Best Home 33 - 225.000 EUR (Аланья/Центр - с мебелью)

24. Victory Garden Oba - 227.000 EUR (Оба - с мебелью)

25. Konak Seaside Tower - 230.000 EUR (Махмутлар - с мебелью)

26. Yekta Kingdom Premium - 235.000 EUR (Махмутлар - без мебели)

27. Via Mar Residence - 260.000 EUR (Каргыджак - с мебелью) первая линия

28. Nordic Art - 270.000 EUR (Каргыджак - с мебелью) первая линия

29. Cebeci Towers - 340.000 EUR (Махмутлар - с мебелью) вид на море



30. Две квартиры 1+1 и 2+1 в центре Алании под Гражданство Турции за 290.000 EUR в тапу указываем 410.000 USD.



Оставляйте запрос на подбор квартир в Алании, мы подберем для Вас варианты из ходя Ваших пожеланий, целей и бюджета.



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.