Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Аланья, Турция
от $358,878

$358,878
Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

AZURA WORLD в Тюрклере: откройте дверь в новую жизнь.

Представляем AZURA WORLD — грандиозный проект «город в городе» на Анталийском побережье. Это не просто жилой комплекс, а целостная среда для жизни, отдыха и инвестиций, где продумана каждая деталь.

Новая квартира 3+1XL, площадью 178 м2:

  • Вид на море
  • Прихожая
  • Кухня гостиная
  • 3-и спальни
  • 1-а комната для горничной
  • 4-е санузла (один с джакузи)
  • 2-а балкона
  • Место на крытой парковке (купленное)

Статус: открытый район под ВНЖ
Инвестиции: лицензия на краткосрочную аренду

Также есть в продаже пакет квартир под Гражданство Турции.

  • Пакет 1 - квартиры 2+1 и 1+1 цена по запросу
  • Пакет 2 - квартиры 3+1 и 1+1 цена по запросу

Подробную информацию по каждой квартире вышлем по запросу!

«Город в городе»: инфраструктура мечты

На благоустроенной территории комплекса в 76 000 м2 вас ждёт:

Водные зоны:

  • основной бассейн
  • релакс‑бассейн (16+)
  • женский бассейн
  • бассейн на крыше
  • 2 аквапарка (для детей и взрослых)

Для семей:

  • детский сад
  • игровые зоны
  • мини‑поезд
  • луна‑парк

Спорт и активность:

  • теннисные корты
  • волейбольная и баскетбольная площадки
  • зона для йоги
  • прогулочные и беговые дорожки

Развлечения:

  • кинотеатр под открытым небом
  • каток
  • караоке‑бар
  • дискотека

Шопинг: шоппинг‑аллея
Гастрономия: рестораны с системой à la carte

Расположение и транспортная доступность

  • 300 м до собственного пляжа (с трансфером)
  • Граничит с районами Авсаллар и Паяллар
  • Удобное транспортное сообщение со всеми районами Алании

Детали проекта

  • 7 жилых блоков
  • Крупнейшие апартаменты в регионе
  • Территория в окружении апельсиновых садов
  • Концепт: «город в городе» с полной инфраструктурой

Почему стоит выбрать AZURA WORLD?

  • Инвестиционная привлекательность: лицензия на краткосрочную аренду гарантирует доход
  • Жизнь у моря: сочетание курортного комфорта и городской инфраструктуры
  • ВНЖ: возможность получения статуса в открытом районе
  • Масштаб: проект, не имеющий аналогов в регионе

Не упустите шанс стать частью AZURA WORLD — мира, где каждая деталь создана для вашего комфорта!

Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности и забронировать апартаменты вашей мечты.

В продаже большой выбор недвижимости на вторичном рынке для отдыха, жизни, получения ВНЖ и Гражданства Турции по всей Алании.

