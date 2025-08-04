  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилой комплекс ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Жилой комплекс ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Паттайя, Таиланд
от
$130,243
;
7
ID: 27402
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Премиальные апартаменты в сердце Джомтьена!

Zensiri Residences Jomtien — это элитный жилой комплекс от награждённого застройщика ESS Developments, предлагающий идеальный баланс между городским комфортом и курортной атмосферой. Просторные апартаменты с продуманными планировками и премиальной отделкой созданы для тех, кто ценит качество жизни.

Ключевые особенности комплекса: 3 открытых бассейна с морской водой, джакузи, сауна, парные, современный фитнес-зал и йога-зона, коворкинг и конференц-залы, лаундж-зоны и детская площадка, подземная парковка с EV-зарядками, видеонаблюдение 24/7, контроль доступа по картам.

Локация:

- 900 м до центра Джомтьена;
- 300 м до магазинов (7/11, кафе, Tops Daily);
- 2.5 км до пляжа Джомтьен;
- 5 км до Walking Street;
- 3.5 км до шоссе Сукхумвит (удобный выезд в Бангкок).

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

