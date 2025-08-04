Жилой комплекс ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Премиальные апартаменты в сердце Джомтьена!

Zensiri Residences Jomtien — это элитный жилой комплекс от награждённого застройщика ESS Developments, предлагающий идеальный баланс между городским комфортом и курортной атмосферой. Просторные апартаменты с продуманными планировками и премиальной отделкой созданы для тех, кто ценит качество жизни.

Ключевые особенности комплекса: 3 открытых бассейна с морской водой, джакузи, сауна, парные, современный фитнес-зал и йога-зона, коворкинг и конференц-залы, лаундж-зоны и детская площадка, подземная парковка с EV-зарядками, видеонаблюдение 24/7, контроль доступа по картам.

Локация:

- 900 м до центра Джомтьена;

- 300 м до магазинов (7/11, кафе, Tops Daily);

- 2.5 км до пляжа Джомтьен;

- 5 км до Walking Street;

- 3.5 км до шоссе Сукхумвит (удобный выезд в Бангкок).

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.