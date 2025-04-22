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Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$95,522
14.04.2025
$94,932
13.04.2025
$94,987
12.04.2025
$94,503
11.04.2025
$83,520
10.04.2025
$82,226
09.04.2025
$83,305
08.04.2025
$83,107
07.04.2025
$83,788
06.04.2025
$83,795
05.04.2025
$83,556
04.04.2025
$84,108
03.04.2025
$85,612
02.04.2025
$85,770
01.04.2025
$85,959
31.03.2025
$86,019
30.03.2025
$85,995
29.03.2025
$86,345
28.03.2025
$86,405
27.03.2025
$86,433
26.03.2025
$86,073
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17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23641
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418250
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Малоэтажный проект с японской тематикой СПА и оздоровления. В число удобств войдут полноразмерный СПА с онсен-ваннами, фитнес-центр, бар, ресторан и огромные бассейны с множеством зон отдыха. Квартиры сочетают в себе эстетическую красоту, функциональность и множество естественного света. На выбор есть квартиры с 1 или 2 спальнями.

Особенности квартир
  • кондиционер
  • входные двери со стальной рамой и замок с отпечатком пальца
  • качественная отделка
Преимущества

Рассрочка:

  • бронирование 100000 бат
  • 30% первоначальный взнос
  • 4 платежа по 15% каждые 4 месяца
  • 10% при передаче ключей
Расположение и объекты поблизости

Расположен прямо напротив холма Пратамнак и всего в 1 км от таких мест, как Уокинг-стрит. В нескольких минутах ходьбы находится множество остановок общественного транспорта, и расположение просто фантастически удобно для передвижения по городу. Также в пешей доступности есть много всего, включая некоторые из лучших ресторанов Паттайи. Кроме того легко добраться до пляжей Джомтьен и Пратамнак, холма Будды.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Паттайя, Таиланд
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$95,522
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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