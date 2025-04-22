Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд

Малоэтажный проект с японской тематикой СПА и оздоровления. В число удобств войдут полноразмерный СПА с онсен-ваннами, фитнес-центр, бар, ресторан и огромные бассейны с множеством зон отдыха. Квартиры сочетают в себе эстетическую красоту, функциональность и множество естественного света. На выбор есть квартиры с 1 или 2 спальнями.

кондиционер

входные двери со стальной рамой и замок с отпечатком пальца

качественная отделка

Особенности квартирПреимущества

Рассрочка:

бронирование 100000 бат

30% первоначальный взнос

4 платежа по 15% каждые 4 месяца

10% при передаче ключей

Расположение и объекты поблизости

Расположен прямо напротив холма Пратамнак и всего в 1 км от таких мест, как Уокинг-стрит. В нескольких минутах ходьбы находится множество остановок общественного транспорта, и расположение просто фантастически удобно для передвижения по городу. Также в пешей доступности есть много всего, включая некоторые из лучших ресторанов Паттайи. Кроме того легко добраться до пляжей Джомтьен и Пратамнак, холма Будды.