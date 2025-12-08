  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилой комплекс SECRET GARDEN

Жилой комплекс SECRET GARDEN

Паттайя, Таиланд
от
$116,866
;
10
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33043
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%!
Рассрочка!
Вблизи знаменитых пляжей!
Благодаря своему расположению, качеству строительства и уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от аренды.
SECRET GARDEN – жемчужина современной жизни в Паттайе – новый кондоминиум, предлагающий исключительное сочетание комфорта, стиля и качества жизни.
Удобства: панорамные виды, бассейн, фитнес, зоны для отдыха, подземная парковка, круглосуточная охрана и видео наблюдение.
Расположение: в непосредственной близости от знаменитых пляжей, торговых центров, ресторанов и развлекательных заведений.
Позвоните нам, и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше недалеко от международной школы и пляжей, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
$485,554
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, фитнес-центром и пространством для коворкинга, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$307,322
Жилой комплекс Исключительный новый жилой комплекс между лагуной и морем в Лагуне Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$7,80 млн
Жилой комплекс Origin Place Centre Phuket
Wichit, Таиланд
от
$81,075
Жилой комплекс Layan Verde
Чонг Тале, Таиланд
от
$209,353
Вы просматриваете
Жилой комплекс SECRET GARDEN
Паттайя, Таиланд
от
$116,866
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Пхукет, Таиланд
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Maestro Luxury - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса. Проект расположен по адресу: 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$262,115
Закрытый комплекс предлагает 12 частных одноэтажных вилл, охраняемую территорию с контролируемым доступом и внутренней дорогой, 2 автоматических ворот для въезда и выезда. Он расположен среди национальных парков и пышных джунглей. Период строительства - 8 месяцев. Особенности квартир Светлы…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс VIP Tropika
Жилой комплекс VIP Tropika
Жилой комплекс VIP Tropika
Жилой комплекс VIP Tropika
Жилой комплекс VIP Tropika
Показать все Жилой комплекс VIP Tropika
Жилой комплекс VIP Tropika
Choeng Thale, Таиланд
от
$131,686
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
СБОРСердце района, предлагая длинный участок пляжа с пляжными клубами, местными закусочными и водными видами спорта.Более тихий пляж для отдыха, к северу от Бангтао.ОВК Таиландские студенты извлекают выгоду из нашего программирования, основанного на внимательности, наружного экспериментально…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Показать все публикации