Жилой комплекс SECRET GARDEN

Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%!

Рассрочка!

Вблизи знаменитых пляжей!

Благодаря своему расположению, качеству строительства и уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от аренды.

SECRET GARDEN – жемчужина современной жизни в Паттайе – новый кондоминиум, предлагающий исключительное сочетание комфорта, стиля и качества жизни.

Удобства: панорамные виды, бассейн, фитнес, зоны для отдыха, подземная парковка, круглосуточная охрана и видео наблюдение.

Расположение: в непосредственной близости от знаменитых пляжей, торговых центров, ресторанов и развлекательных заведений.

Позвоните нам, и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса