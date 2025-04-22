Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд

Погрузитесь в атмосферу элегантности в резиденции, где роскошь переплетается с природой. 3 малоэтажных здания располагаются среди очаровательных зеленых зон и позволяют переосмыслить совместное проживание разных поколений. Мы высоко ценим семейные ценности и потребности каждого члена семьи и предлагаем неустаревающее сочетание классического дизайна и современной комфорта, обеспечивая тесную связь в семье, близость к природе и яркую насыщенную жизнь. Каждая квартира тщательно продумана, повышая ваш уровень жизни благодаря идеальному балансу между частной жизнью и общими пространствами. Здесь вы ощутите волшебную атмосферу, полную естественного света, где пространство сливается воедино с уютом.
Особенности:
Окончание строительства - 2027 год.Расположение и объекты поблизости