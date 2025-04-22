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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$226,637
14.04.2025
$225,237
13.04.2025
$225,369
12.04.2025
$224,220
11.04.2025
$226,481
10.04.2025
$222,972
09.04.2025
$225,895
08.04.2025
$225,362
07.04.2025
$227,206
06.04.2025
$227,227
05.04.2025
$226,579
04.04.2025
$228,075
03.04.2025
$232,151
02.04.2025
$232,581
01.04.2025
$233,094
31.03.2025
$233,257
30.03.2025
$233,193
29.03.2025
$234,140
28.03.2025
$234,303
27.03.2025
$234,378
26.03.2025
$233,405
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16
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25293
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440413
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Погрузитесь в атмосферу элегантности в резиденции, где роскошь переплетается с природой. 3 малоэтажных здания располагаются среди очаровательных зеленых зон и позволяют переосмыслить совместное проживание разных поколений. Мы высоко ценим семейные ценности и потребности каждого члена семьи и предлагаем неустаревающее сочетание классического дизайна и современной комфорта, обеспечивая тесную связь в семье, близость к природе и яркую насыщенную жизнь. Каждая квартира тщательно продумана, повышая ваш уровень жизни благодаря идеальному балансу между частной жизнью и общими пространствами. Здесь вы ощутите волшебную атмосферу, полную естественного света, где пространство сливается воедино с уютом.

Особенности:

  • спа-центр
  • крытые и открытые бассейны
  • сад и джакузи на крыше
  • игровая комната
  • бизнес-зал и коворкинг
  • бар
  • тренажерный зал
  • детский клуб

Окончание строительства - 2027 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Парк - 1 минута ходьбы
  • Магазин - 1 минута ходьбы
  • Рынок - 5 минут ходьбы
  • Пляж - 7 минут ходьбы
  • Джомтьен - 1 минута езды
  • Супермаркет - 6 минут езды
  • Больница - 10 минут езды

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$226,637
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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