Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд

Погрузитесь в атмосферу элегантности в резиденции, где роскошь переплетается с природой. 3 малоэтажных здания располагаются среди очаровательных зеленых зон и позволяют переосмыслить совместное проживание разных поколений. Мы высоко ценим семейные ценности и потребности каждого члена семьи и предлагаем неустаревающее сочетание классического дизайна и современной комфорта, обеспечивая тесную связь в семье, близость к природе и яркую насыщенную жизнь. Каждая квартира тщательно продумана, повышая ваш уровень жизни благодаря идеальному балансу между частной жизнью и общими пространствами. Здесь вы ощутите волшебную атмосферу, полную естественного света, где пространство сливается воедино с уютом.

Особенности:

спа-центр

крытые и открытые бассейны

сад и джакузи на крыше

игровая комната

бизнес-зал и коворкинг

бар

тренажерный зал

детский клуб

Окончание строительства - 2027 год.

Парк - 1 минута ходьбы

Магазин - 1 минута ходьбы

Рынок - 5 минут ходьбы

Пляж - 7 минут ходьбы

Джомтьен - 1 минута езды

Супермаркет - 6 минут езды

Больница - 10 минут езды

Расположение и объекты поблизости