  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилой комплекс SEASPIRE

Жилой комплекс SEASPIRE

Паттайя, Таиланд
от
$153,182
12.11.2025
$153,182
16.05.2025
$152,028
16.12.2024
$125,548
;
14
Оставить заявку
ID: 23314
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    49

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! Доступна рассрочка! Первая береговая линия! В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника! Sea Spire Jomtien — это новый высотный жилой комплекс на первой линии моря, расположенный всего в 25 метрах от пляжа Джомтьен, что обеспечивает исключительный уровень комфорта и удобства. Удобства: бассейны, хаммам, сауна, СПА, паркинг (в том числе для гостей), рестораны, бар, зоны отдыха, детские площадки, коворкинги, библиотеки, панорамная зона для занятий спортом, охраняемая территория с системой распознавания лиц и видеонаблюдения. Поблизости располагаются: - магазины; - кафе; - пейнтбольный клуб; - почтовое отделение; - заправки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! * Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Жилой квартал The Momentum
Тхаланг, Таиланд
Цена по запросу
Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$173,000
Жилой комплекс 777 Beach Condo Maikhao
Тхаланг, Таиланд
от
$44,646
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$323,789
Вы просматриваете
Жилой комплекс SEASPIRE
Паттайя, Таиланд
от
$153,182
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$511,587
Элитный жилой комплекс, сочетающий в себе гармонию с природой и современный комфорт. Проект состоит из 6 вилл с собственным бассейном и парковкой на 2 машины. Есть варианты с 3 и 4 спальнями. Просторные светлые интерьеры с панорамным остеклением органично вписываются в тропический ландшафт. …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$280,617
Ощутите вершину роскошной жизни в эксклюзивной коллекции вилл премиум-класса, расположенных в самом сердце Бопхута, Ко Самуи. Каждая вилла, спроектированная для комфорта и элегантности, гармонично сочетает в себе современную архитектуру с тропическим спокойствием, создавая идеальное убежище …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и общим садом рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и общим садом рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и общим садом рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и общим садом рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и общим садом рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и общим садом рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и общим садом рядом с международными школами, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,39 млн
Комплекс состоит из современных элитных вилл, построенных с использованием высококачественных материалов и с особым вниманием к деталям. Каждая вилла имеет собственный бассейн с террасой и беседку с зоной барбекю. Особенности проекта: ресепшн фитнес-центр конференц-зал оздоровительный центр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
Показать все публикации