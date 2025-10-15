Жилой комплекс SEASPIRE

Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! Доступна рассрочка! Первая береговая линия! В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника! Sea Spire Jomtien — это новый высотный жилой комплекс на первой линии моря, расположенный всего в 25 метрах от пляжа Джомтьен, что обеспечивает исключительный уровень комфорта и удобства. Удобства: бассейны, хаммам, сауна, СПА, паркинг (в том числе для гостей), рестораны, бар, зоны отдыха, детские площадки, коворкинги, библиотеки, панорамная зона для занятий спортом, охраняемая территория с системой распознавания лиц и видеонаблюдения. Поблизости располагаются: - магазины; - кафе; - пейнтбольный клуб; - почтовое отделение; - заправки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! * Стоимость может меняться в зависимости от курса.