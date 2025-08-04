Вилла CELESTIAL VILLA PATTAYA

Скандинавская гармония в Паттайе! Современные одноэтажные виллы с бассейном!

Celestial Villa — это эксклюзивный проект, сочетающий скандинавский минимализм, функциональность и тропический комфорт. Уютные виллы с частными бассейнами расположены в престижном районе Нонг Прю, предлагая идеальный баланс между тишиной природы и доступностью городских удобств.

Ключевые особенности вилл: светлые интерьеры в стиле Nordic с натуральными материалами, частный бассейн с джакузи, уютные террасы для релаксации, зелёная зона вокруг виллы, барьерный вход и охрана, удобная парковка.

Идеальное расположение:

- тихий район Нонг Прю в Восточной Паттайе;

- 5 минут до Makro, Terminal 21, рынков;

- близко к международным школам и госпиталям.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.