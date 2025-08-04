  1. Realting.com
Вилла CELESTIAL VILLA PATTAYA

Паттайя, Таиланд
от
$337,059
;
15
ID: 27394
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн

Дополнительно

  Удаленная сделка

О комплексе

Скандинавская гармония в Паттайе! Современные одноэтажные виллы с бассейном!

Celestial Villa — это эксклюзивный проект, сочетающий скандинавский минимализм, функциональность и тропический комфорт. Уютные виллы с частными бассейнами расположены в престижном районе Нонг Прю, предлагая идеальный баланс между тишиной природы и доступностью городских удобств.

Ключевые особенности вилл: светлые интерьеры в стиле Nordic с натуральными материалами, частный бассейн с джакузи, уютные террасы для релаксации, зелёная зона вокруг виллы, барьерный вход и охрана, удобная парковка.

Идеальное расположение:

- тихий район Нонг Прю в Восточной Паттайе;
- 5 минут до Makro, Terminal 21, рынков;
- близко к международным школам и госпиталям.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

