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  4. Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд

Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$150,943
14.04.2025
$150,011
13.04.2025
$150,099
12.04.2025
$149,333
11.04.2025
$150,839
10.04.2025
$148,502
09.04.2025
$150,449
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05.04.2025
$150,904
04.04.2025
$151,901
03.04.2025
$154,615
02.04.2025
$154,902
01.04.2025
$140,244
31.03.2025
$140,342
30.03.2025
$140,304
29.03.2025
$140,873
28.03.2025
$140,972
27.03.2025
$141,017
26.03.2025
$140,431
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23360
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417905
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Новый элитный высотный жилой комплекс на первой линии - всего 25 метров от пляжа Джомтьен. Такое расположение обеспечивает исключительный уровень комфорта и удобства. Основная концепция – сочетание роскоши, приватности и городской жизни в одном из лучших районов Паттайи.

Более 30% юнитов уже распродано!

Всего в здании 50 этажей и 451 юнит. На каждом этаже по 11 квартир, которые обслуживаются 4 пассажирскими и 1 грузовым лифтом. Есть паркинг на 7 этажей со специальным автолифтом.

Охраняемая территория с системой распознавания лиц и видеонаблюдения.

Строительство начнется летом 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • 1 этаж - лобби
  • 2 и 3 этажи - технические помещения и помещения для персонала
  • 22 этаж - 2 бассейна для взрослых и детей, сауна, сад и онсен
  • 23 этаж - спортзал, детский клуб, игровая комната, зона ко-воркинга, помещения для встреч
  • 46 этаж - бассейн с эффектом бесконечности и бар
  • 47 этаж - sky garden
  • 49 этаж - многоцелевой спортзал с панорамными видами
  • 50 этаж - вертолётная площадка
Преимущества
  • Первая линия у моря и панорамный вид на залив из каждой квартиры.
  • Выгодная рассрочка - 50% оплаты при получении ключей.
  • Надежный застройщик - свыше 15 лет опыта в сфере недвижимости, обеспечивает поддержку для покупателей, инвесторов и арендаторов.
  • Безопасность - охраняемая территория с системой распознавания лиц и видеонаблюдения.
  • Есть возможность совмещать квартиры для получения апартаментов с большей площадью.
  • В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника.
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен на на первой линии - всего 25 метров от пляжа Джомтьен. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы и парки. В непосредственной близости находятся самые популярные достопримечательности Паттайи.

  • До ближайшего аквапарка - 2,5 км.
  • До деревни слонов - 10 км.
  • До Храма Истины - 12 км.
  • До Бангкока - 150 км.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
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