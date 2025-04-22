Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд

Новый элитный высотный жилой комплекс на первой линии - всего 25 метров от пляжа Джомтьен. Такое расположение обеспечивает исключительный уровень комфорта и удобства. Основная концепция – сочетание роскоши, приватности и городской жизни в одном из лучших районов Паттайи.
Более 30% юнитов уже распродано!
Всего в здании 50 этажей и 451 юнит. На каждом этаже по 11 квартир, которые обслуживаются 4 пассажирскими и 1 грузовым лифтом. Есть паркинг на 7 этажей со специальным автолифтом.
Охраняемая территория с системой распознавания лиц и видеонаблюдения.
Строительство начнется летом 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
- 1 этаж - лобби
- 2 и 3 этажи - технические помещения и помещения для персонала
- 22 этаж - 2 бассейна для взрослых и детей, сауна, сад и онсен
- 23 этаж - спортзал, детский клуб, игровая комната, зона ко-воркинга, помещения для встреч
- 46 этаж - бассейн с эффектом бесконечности и бар
- 47 этаж - sky garden
- 49 этаж - многоцелевой спортзал с панорамными видами
- 50 этаж - вертолётная площадка
Преимущества
- Первая линия у моря и панорамный вид на залив из каждой квартиры.
- Выгодная рассрочка - 50% оплаты при получении ключей.
- Надежный застройщик - свыше 15 лет опыта в сфере недвижимости, обеспечивает поддержку для покупателей, инвесторов и арендаторов.
- Безопасность - охраняемая территория с системой распознавания лиц и видеонаблюдения.
- Есть возможность совмещать квартиры для получения апартаментов с большей площадью.
- В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника.
Расположение и объекты поблизости
Проект расположен на на первой линии - всего 25 метров от пляжа Джомтьен. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы и парки. В непосредственной близости находятся самые популярные достопримечательности Паттайи.
- До ближайшего аквапарка - 2,5 км.
- До деревни слонов - 10 км.
- До Храма Истины - 12 км.
- До Бангкока - 150 км.