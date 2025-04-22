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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$111,326
19.05.2025
$111,326
18.05.2025
$111,557
17.05.2025
$111,894
16.05.2025
$110,840
14.05.2025
$111,798
13.05.2025
$111,878
11.05.2025
$111,873
10.05.2025
$111,645
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$111,778
08.05.2025
$111,612
07.05.2025
$111,450
14.04.2025
$109,151
13.04.2025
$109,215
12.04.2025
$108,657
11.04.2025
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07.04.2025
$110,104
06.04.2025
$110,114
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Описание Описание
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ID: 22158
ID новостройки на Realting
In CRM: 2393088
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Современный роскошный проект площадью 12480 м² представляет собой здание в 50 этажей с уникальным развлекательным комплексом на крыше. В резиденции есть широкий выбор квартир с потрясающим панорамным видом на океан, залив Паттайи, остров Ко Лан, залив Наклуа или пляж Джомтьен. Планировки апартаментов варьируются от стильных студий до изысканных квартир с 1 и 2 спальнями, а также эксклюзивных вариантов на верхних этажах. VIP-пентхаусы премиум-класса имеют частные бассейны и сады. Каждая квартира выполнена в элегантном стиле и оборудована высококачественной импортной сантехникой. В стандартную комплектацию входят элегантные черные кухни европейского стандарта, роскошная мраморная плитка, электронные туалетные системы, большие зеркала со светодиодной подсветкой и энергоэффективный кондиционер премиум-класса и полная меблировка.

В здании 12 высокоскоростных лифтов и 1 грузовой. Комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни и отдыха:

  • Многофункциональная спортивная зона
  • Бассейн олимпийской длины с искусственным пляжем
  • Lazy river
  • Бильярд и настольный теннис
  • Полностью оборудованный спортивный зал
  • Паровая баня/сауна
  • Бассейн с горячей и холодной водой
  • Водопады и джакузи
  • Многоэтажный развлекательный комплекс на крыше
  • 200-метровый бассейн с обзором на 360 градусов, окружающий всю крышу
  • Пляжный клуб AquaSky
  • Ресторан интернациональной кухни
  • Коктейль-бар на крыше
  • Бар и клуб на крыше
  • Кинозал
  • Симулятор гольфа
  • Рабочие зоны
  • Множество коммерческих объектов, включая супермаркет, прачечную и т. д.
Удобства и оснащение в доме

Все апартаменты Grand Solaire Noble оборудованы высококачественной импортной сантехникой. В стандартную комплектацию входят элегантные кухни европейского стандарта, роскошная плитка под мрамор, электронные туалетные системы, большие зеркала со светодиодной подсветкой и энергоэффективный кондиционер премиум-класса.

  • Плитка под мрамор
  • Электронные туалетные системы
  • Кухни из мрамора и стекла
  • Индивидуальные системы кондиционирования воздуха Daikin.
  • Джакузи в некоторых апартаментах.
  • Уникальные VIP-апартаменты и пентхаусы с частными бассейнами и садами.
Преимущества
  • Застройщик - известный девелопер в Таиланде, специализирующийся на современных и высококачественных жилых проектах.
  • Превосходный инвестиционный вариант с минимальными ценами перед запуском, обеспечивающими рост капитала и потенциал аренды.
  • Широкий выбор квартир с потрясающим панорамным видом на океан, залив Паттайи, остров Ко Лан, залив Наклуа или пляж Джомтьен.
  • Уникальный трехэтажный развлекательным комплексом на крыше с панорамными видами.
Расположение и объекты поблизости

Район Банламунг — центр Паттайи, рядом с главным пляжем Джомтьен и скоростной автомагистралью Бангкока.

Недвижимость удобно расположена на 3-й дороге Паттайи. Рядом есть вся необходимая инфраструктура, включая торговые центры, кафе, рестораны и ночные рынки.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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