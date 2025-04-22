Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд

Современный роскошный проект площадью 12480 м² представляет собой здание в 50 этажей с уникальным развлекательным комплексом на крыше. В резиденции есть широкий выбор квартир с потрясающим панорамным видом на океан, залив Паттайи, остров Ко Лан, залив Наклуа или пляж Джомтьен. Планировки апартаментов варьируются от стильных студий до изысканных квартир с 1 и 2 спальнями, а также эксклюзивных вариантов на верхних этажах. VIP-пентхаусы премиум-класса имеют частные бассейны и сады. Каждая квартира выполнена в элегантном стиле и оборудована высококачественной импортной сантехникой. В стандартную комплектацию входят элегантные черные кухни европейского стандарта, роскошная мраморная плитка, электронные туалетные системы, большие зеркала со светодиодной подсветкой и энергоэффективный кондиционер премиум-класса и полная меблировка.

В здании 12 высокоскоростных лифтов и 1 грузовой. Комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни и отдыха:

Многофункциональная спортивная зона

Бассейн олимпийской длины с искусственным пляжем

Lazy river

Бильярд и настольный теннис

Полностью оборудованный спортивный зал

Паровая баня/сауна

Бассейн с горячей и холодной водой

Водопады и джакузи

Многоэтажный развлекательный комплекс на крыше

200-метровый бассейн с обзором на 360 градусов, окружающий всю крышу

Пляжный клуб AquaSky

Ресторан интернациональной кухни

Коктейль-бар на крыше

Бар и клуб на крыше

Кинозал

Симулятор гольфа

Рабочие зоны

Множество коммерческих объектов, включая супермаркет, прачечную и т. д.

Удобства и оснащение в доме

Все апартаменты Grand Solaire Noble оборудованы высококачественной импортной сантехникой. В стандартную комплектацию входят элегантные кухни европейского стандарта, роскошная плитка под мрамор, электронные туалетные системы, большие зеркала со светодиодной подсветкой и энергоэффективный кондиционер премиум-класса.

Плитка под мрамор

Электронные туалетные системы

Кухни из мрамора и стекла

Индивидуальные системы кондиционирования воздуха Daikin.

Джакузи в некоторых апартаментах.

Уникальные VIP-апартаменты и пентхаусы с частными бассейнами и садами.

Застройщик - известный девелопер в Таиланде, специализирующийся на современных и высококачественных жилых проектах.

Превосходный инвестиционный вариант с минимальными ценами перед запуском, обеспечивающими рост капитала и потенциал аренды.

Широкий выбор квартир с потрясающим панорамным видом на океан, залив Паттайи, остров Ко Лан, залив Наклуа или пляж Джомтьен.

Уникальный трехэтажный развлекательным комплексом на крыше с панорамными видами.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Район Банламунг — центр Паттайи, рядом с главным пляжем Джомтьен и скоростной автомагистралью Бангкока.

Недвижимость удобно расположена на 3-й дороге Паттайи. Рядом есть вся необходимая инфраструктура, включая торговые центры, кафе, рестораны и ночные рынки.