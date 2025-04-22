Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд

Современный роскошный проект площадью 12480 м² представляет собой здание в 50 этажей с уникальным развлекательным комплексом на крыше. В резиденции есть широкий выбор квартир с потрясающим панорамным видом на океан, залив Паттайи, остров Ко Лан, залив Наклуа или пляж Джомтьен. Планировки апартаментов варьируются от стильных студий до изысканных квартир с 1 и 2 спальнями, а также эксклюзивных вариантов на верхних этажах. VIP-пентхаусы премиум-класса имеют частные бассейны и сады. Каждая квартира выполнена в элегантном стиле и оборудована высококачественной импортной сантехникой. В стандартную комплектацию входят элегантные черные кухни европейского стандарта, роскошная мраморная плитка, электронные туалетные системы, большие зеркала со светодиодной подсветкой и энергоэффективный кондиционер премиум-класса и полная меблировка.
В здании 12 высокоскоростных лифтов и 1 грузовой. Комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни и отдыха:
Все апартаменты Grand Solaire Noble оборудованы высококачественной импортной сантехникой. В стандартную комплектацию входят элегантные кухни европейского стандарта, роскошная плитка под мрамор, электронные туалетные системы, большие зеркала со светодиодной подсветкой и энергоэффективный кондиционер премиум-класса.
Район Банламунг — центр Паттайи, рядом с главным пляжем Джомтьен и скоростной автомагистралью Бангкока.
Недвижимость удобно расположена на 3-й дороге Паттайи. Рядом есть вся необходимая инфраструктура, включая торговые центры, кафе, рестораны и ночные рынки.