Вилла THE SYLVA PATTAYA

Паттайя, Таиланд
от
$1,30 млн
;
16
ID: 27395
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитные виллы в окружении природы Паттайи!
Доступна рассрочка до завершения строительства!

The Sylva Pattaya — это уникальный проект от Arneja Estates, где современная роскошь гармонично сочетается с уединённостью тропического леса. Каждая вилла спроектирована для тех, кто ценит приватность, эстетику и единение с природой, предлагая непревзойдённый уровень комфорта и дизайна.

Ключевые особенности вилл: 5+1 спальня (кабинет трансформируется в дополнительную спальню), отдельная тайская кухня, прачечная, комната для прислуги, частный бассейн с морской водой (4.5×9.7 м), терраса на крыше с баром и панорамными видами, уютный сад и зоны для релаксации, система «умный дом», крытая парковка на 3 автомобиля, видеонаблюдение и круглосуточная охрана

Идеальное расположение:

- 7 минут до Французской международной школы;
- 15 минут до пляжа Джомтьен;
- 20 минут до Сада Нонг Нуч и озера Мабпрачан;
- 30 минут до Central Festival и Terminal 21.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

