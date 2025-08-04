Вилла THE SYLVA PATTAYA

Элитные виллы в окружении природы Паттайи!

Доступна рассрочка до завершения строительства!

The Sylva Pattaya — это уникальный проект от Arneja Estates, где современная роскошь гармонично сочетается с уединённостью тропического леса. Каждая вилла спроектирована для тех, кто ценит приватность, эстетику и единение с природой, предлагая непревзойдённый уровень комфорта и дизайна.

Ключевые особенности вилл: 5+1 спальня (кабинет трансформируется в дополнительную спальню), отдельная тайская кухня, прачечная, комната для прислуги, частный бассейн с морской водой (4.5×9.7 м), терраса на крыше с баром и панорамными видами, уютный сад и зоны для релаксации, система «умный дом», крытая парковка на 3 автомобиля, видеонаблюдение и круглосуточная охрана

Идеальное расположение:

- 7 минут до Французской международной школы;

- 15 минут до пляжа Джомтьен;

- 20 минут до Сада Нонг Нуч и озера Мабпрачан;

- 30 минут до Central Festival и Terminal 21.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.