Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд

Роскошное высотное здание спроектировано так, чтобы быть уникальным, предлагать современные, но изысканные черты с сильной динамичной архитектурой, которая делает проект выдающимся среди горизонта Паттайи. Более 77% квартир имеют беспрепятственный прямой вид на море и полностью оборудованы и меблированы в стандартной комплектации. Предлагается широкий спектр удобств, включая обширные многоуровневые огромные бассейны, детский бассейн, солнечную террасу, водные сооружения, детский клуб, полноразмерный теннисный корт, фитнес-зал и игровую комнату, пышный тропический ландшафт, плавающие павильоны и большие открытые зоны отдыха. Высокоскоростные лифты по всей территории, вся парковка под крышей, точка высадки в гостиничном стиле, компрессоры кондиционеров расположены вдали от балконов владельцев для обеспечения низкого уровня шума и удобства получения пространства.

Осталось несколько юнитов иностранной квоты.

Скрытые кондиционеры

Встроенные кухни

Встроенные шкафы

Встроенные санузлы и туалетные зоны

Водонагреватели

Электрические плиты и вытяжки

Духовка или микроволновая печь

Доступ по ключ-карте

Кровати с матрасом

Прикроватный столик

42-дюймовый телевизор

Холодильник с морозильной камерой

Стиральная машина

Диван

Журнальный столик

Ковер

Балконные стулья и стол

Шторы

Многоуровневый каскадный бассейн с непосредственным видом на море

Зоны отдыха в бассейне, джакузи и различные детские бассейны

Различные террасы с навесами

Многоуровневые зоны для принятия солнечных ванн

Различные скальные и водные объекты

Детский клуб и развлекательная зона

Обширный клубный дом

Бильярдный стол и игры

Теннисный корт

Бассейн на крыше с зонами для сидения и отдыха

Круглосуточная охрана

Wi-Fi в общественных местах

Бесплатный ежедневный мини-автобус до Паттайи

Особенности квартирУдобства и оснащение в домеПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Удобное расположение недалеко от конца Джомтьен Бич Роуд, с отличным доступом к главной Сукхумвит Роуд Паттайи. Превосходное место для инвестиций в недвижимость с легким 5-минутным доступом к пляжу Джомтьен.