Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд

Роскошное высотное здание спроектировано так, чтобы быть уникальным, предлагать современные, но изысканные черты с сильной динамичной архитектурой, которая делает проект выдающимся среди горизонта Паттайи. Более 77% квартир имеют беспрепятственный прямой вид на море и полностью оборудованы и меблированы в стандартной комплектации. Предлагается широкий спектр удобств, включая обширные многоуровневые огромные бассейны, детский бассейн, солнечную террасу, водные сооружения, детский клуб, полноразмерный теннисный корт, фитнес-зал и игровую комнату, пышный тропический ландшафт, плавающие павильоны и большие открытые зоны отдыха. Высокоскоростные лифты по всей территории, вся парковка под крышей, точка высадки в гостиничном стиле, компрессоры кондиционеров расположены вдали от балконов владельцев для обеспечения низкого уровня шума и удобства получения пространства.
Осталось несколько юнитов иностранной квоты.Особенности квартир
Удобное расположение недалеко от конца Джомтьен Бич Роуд, с отличным доступом к главной Сукхумвит Роуд Паттайи. Превосходное место для инвестиций в недвижимость с легким 5-минутным доступом к пляжу Джомтьен.