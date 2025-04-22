  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд

Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$226,258
;
16
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21077
ID новостройки на Realting
In CRM: 2388883
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Роскошное высотное здание спроектировано так, чтобы быть уникальным, предлагать современные, но изысканные черты с сильной динамичной архитектурой, которая делает проект выдающимся среди горизонта Паттайи. Более 77% квартир имеют беспрепятственный прямой вид на море и полностью оборудованы и меблированы в стандартной комплектации. Предлагается широкий спектр удобств, включая обширные многоуровневые огромные бассейны, детский бассейн, солнечную террасу, водные сооружения, детский клуб, полноразмерный теннисный корт, фитнес-зал и игровую комнату, пышный тропический ландшафт, плавающие павильоны и большие открытые зоны отдыха. Высокоскоростные лифты по всей территории, вся парковка под крышей, точка высадки в гостиничном стиле, компрессоры кондиционеров расположены вдали от балконов владельцев для обеспечения низкого уровня шума и удобства получения пространства.

Осталось несколько юнитов иностранной квоты.

Особенности квартир
  • Скрытые кондиционеры
  • Встроенные кухни
  • Встроенные шкафы
  • Встроенные санузлы и туалетные зоны
  • Водонагреватели
  • Электрические плиты и вытяжки
  • Духовка или микроволновая печь
  • Доступ по ключ-карте
  • Кровати с матрасом
  • Прикроватный столик
  • 42-дюймовый телевизор
  • Холодильник с морозильной камерой
  • Стиральная машина
  • Диван
  • Журнальный столик
  • Ковер
  • Балконные стулья и стол
  • Шторы
Удобства и оснащение в доме
  • Многоуровневый каскадный бассейн с непосредственным видом на море
  • Зоны отдыха в бассейне, джакузи и различные детские бассейны
  • Различные террасы с навесами
  • Многоуровневые зоны для принятия солнечных ванн
  • Различные скальные и водные объекты
  • Детский клуб и развлекательная зона
  • Обширный клубный дом
  • Бильярдный стол и игры
  • Теннисный корт
  • Бассейн на крыше с зонами для сидения и отдыха
Преимущества
  • Круглосуточная охрана
  • Wi-Fi в общественных местах
  • Бесплатный ежедневный мини-автобус до Паттайи
Расположение и объекты поблизости

Удобное расположение недалеко от конца Джомтьен Бич Роуд, с отличным доступом к главной Сукхумвит Роуд Паттайи. Превосходное место для инвестиций в недвижимость с легким 5-минутным доступом к пляжу Джомтьен.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$127,293
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Пхукет, Таиланд
от
$150,481
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,88 млн
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$223,353
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Теп Красатти, Таиланд
от
$154,179
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$226,258
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$168,015
Комплекс из 10 вилл в балийском стиле с 2 и 3 спальнями, бассейнами 11х2,5 м, садами и парковочными местами. Эти виллы спроектированы так, чтобы предложить идеальную гармонию между внутренними и внешними зонами. Они имеют большие эркерные окна, которые выходят на длинный сверкающий бассейн, …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
$795,360
Предлагаются виллы с бассейнами, террасами на крыше и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Встроенная мебель Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 10 минут Пляж Лаян - 12 минут Поле для гольфа - 16 минут Международный аэропорт пхукет - 21 минута Ме…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$672,518
Качественный проект от Baan Mae Villa. Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Богатая инфраструктура и отличное расположение. Насладитесь красивыми видами на сад из больших окон. Гостиная с высокими потолками имеет большой балкон. Особенности собственный бассейн с джакуз…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации