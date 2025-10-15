Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE

Инвестиционная возможность! Комфортабельные апартаменты в живописном районе Bang Saray Beach. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %!

Дом сдан, готов к заселению! Апартаменты меблированы!

Близость к пляжу Bang Saray! Удобное транспортное сообщение.

Кондоминиум Breeze Beach Side продуманно спроектирован, чтобы упростить вашу жизнь, предлагая множество удобств для вашего удобства.

Удобства: общий бассейн, сауна, фитнес, общий тренажерный зал, крытая парковка для автомобилей, резервные генераторы, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, доступ по карте-ключу.

Расположение: - пляж Bang Saray, 200м.; - рядом с известными туристическими достопримечательностями, такими как сад Nong Nooch, Bang Saray Beach, Sai Kaew Beach и Wat Bang Saray Kongkharam (Wat Luang Pho Thong Yu); - удобный транспорт, который легко доступен; - до международного аэропорта Utapao-Rayong-Pattaya, 30 мин.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! * Стоимость указана на 20.03.2024г. * Стоимость может меняться в зависимости от курса