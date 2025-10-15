  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Банг Саре
  4. Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE

Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE

Банг Саре, Таиланд
от
$63,260
12.11.2025
$63,260
20.03.2024
$51,390
;
15
ID: 16317
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Klet Kaeo
  • Город
    Банг Саре

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Инвестиционная возможность! Комфортабельные апартаменты в живописном районе Bang Saray Beach. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %!

Дом сдан, готов к заселению! Апартаменты меблированы!

Близость к пляжу Bang Saray! Удобное транспортное сообщение.

Кондоминиум Breeze Beach Side продуманно спроектирован, чтобы упростить вашу жизнь, предлагая множество удобств для вашего удобства.

Удобства: общий бассейн, сауна, фитнес, общий тренажерный зал, крытая парковка для автомобилей, резервные генераторы, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, доступ по карте-ключу.

Расположение: - пляж Bang Saray, 200м.; - рядом с известными туристическими достопримечательностями, такими как сад Nong Nooch, Bang Saray Beach, Sai Kaew Beach и Wat Bang Saray Kongkharam (Wat Luang Pho Thong Yu); - удобный транспорт, который легко доступен; - до международного аэропорта Utapao-Rayong-Pattaya, 30 мин.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! * Стоимость указана на 20.03.2024г. * Стоимость может меняться в зависимости от курса

Местонахождение на карте

Банг Саре, Таиланд

Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Банг Саре, Таиланд
от
$63,260
