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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$1,07 млн
06.07.2025
$1,07 млн
05.07.2025
$1,07 млн
04.07.2025
$1,07 млн
03.07.2025
$1,07 млн
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$1,07 млн
01.07.2025
$1,07 млн
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$1,07 млн
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$1,08 млн
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$1,08 млн
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$1,08 млн
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$1,09 млн
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$1,10 млн
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$1,09 млн
21.06.2025
$1,09 млн
20.06.2025
$1,10 млн
19.06.2025
$1,10 млн
18.06.2025
$1,09 млн
17.06.2025
$1,09 млн
15.06.2025
$1,09 млн
14.06.2025
$1,09 млн
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23166
ID новостройки на Realting
In CRM: 2413297
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Комплекс состоит из 61 эксклюзивной двухэтажной виллы (2-4 спальни) с панорамными видами на Сиамский залив. Эти тропические виллы вашей мечты представляют собой гармоничное сочетание очарования традиционного Таиланда и современной архитектуры. Каждый дом включает большие открытые пространства, балконы, просторные террасы, собственные бассейны, джакузи и зоны для загара с шезлонгами.

Особенности комплекса:

  • собственный выход к пляжу
  • спа-центр
  • фитнес-центр
  • зал для йоги
  • бассейны
  • детский клуб
Преимущества
  • Потенциал для сдачи в аренду (востребованный курортный регион).
  • Панорамные виды на океан, восходы и закаты из каждой виллы.
  • Удачная локация, сочетающая тишину и уединенность со всей необходимой инфраструктурой.
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на склоне холма, в окружении пышной зелени и всего в 2 часах езды от Бангкока. В непосредственной близости вы найдете 5-звездочный отель с богатой инфраструктурой, знаменитые рестораны и кафе, торговый центр, местные рынки, больницы, поля для гольфа.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$1,07 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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