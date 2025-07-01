Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд

Комплекс состоит из 61 эксклюзивной двухэтажной виллы (2-4 спальни) с панорамными видами на Сиамский залив. Эти тропические виллы вашей мечты представляют собой гармоничное сочетание очарования традиционного Таиланда и современной архитектуры. Каждый дом включает большие открытые пространства, балконы, просторные террасы, собственные бассейны, джакузи и зоны для загара с шезлонгами.

Особенности комплекса:

собственный выход к пляжу

спа-центр

фитнес-центр

зал для йоги

бассейны

детский клуб

Потенциал для сдачи в аренду (востребованный курортный регион).

Панорамные виды на океан, восходы и закаты из каждой виллы.

Удачная локация, сочетающая тишину и уединенность со всей необходимой инфраструктурой.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на склоне холма, в окружении пышной зелени и всего в 2 часах езды от Бангкока. В непосредственной близости вы найдете 5-звездочный отель с богатой инфраструктурой, знаменитые рестораны и кафе, торговый центр, местные рынки, больницы, поля для гольфа.