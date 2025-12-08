  1. Realting.com
Вилла CHARIN PATTAYA

Паттайя, Таиланд
от
$924,237
;
7
ID: 33047
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Скандинавский оазис в сердце Таиланда: элегантность, комфорт и инвестиционная привлекательность!
Рассрочка! Полная меблировка!

CHARIN Pattaya — это премиальный поселок, объединяющий чистые линии скандинавского дизайна, функциональность и тропическую расслабленность. Просторные виллы с дизайнерской отделкой, солнечными панелями и приватными террасами предлагают не просто жилье, а образ жизни — спокойный, стильный и экологичный.

Удобства комплекса: солнечные панели 10 кВт, Pent Suite на втором этаже, фитнес-зона, прачечная, рабочая зона, парковочные места + EV charger, садовая терраса и зеленая территория.

Идеальное расположение:
Всего в нескольких минутах от пляжей, ресторанов и развлечений Паттайи, но при этом — тихий, приватный уголок, окруженный природой. Быстрый доступ к основным магистралям делает эту локацию удобной для жизни и аренды.

- пляжи: 10 мин — Джомтьен, 15 мин — Вонгамат (элитный пляж Северной Паттайи);
- торговые центры и рестораны: 5-7 мин — Central Festival Pattaya, Terminal 21, Thepprasit Night Market;
- гольф-клубы: 10-15 мин — Siam Country Club, Phoenix Golf;
- медицина: 7 мин — Bangkok Hospital Pattaya.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Паттайя, Таиланд

Вилла CHARIN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$924,237
