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  4. Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд

Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$92,166
10.07.2025
$92,166
09.07.2025
$92,131
08.07.2025
$92,600
06.07.2025
$92,596
05.07.2025
$92,237
04.07.2025
$92,216
03.07.2025
$91,884
02.07.2025
$92,117
01.07.2025
$92,353
29.06.2025
$92,667
28.06.2025
$92,600
27.06.2025
$92,906
26.06.2025
$92,991
25.06.2025
$92,776
24.06.2025
$93,015
23.06.2025
$93,273
22.06.2025
$93,435
21.06.2025
$93,339
20.06.2025
$93,822
19.06.2025
$93,952
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14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23237
ID новостройки на Realting
In CRM: 2415784
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

  • 37-метровый бассейн
  • детские бассейны
  • многоуровневые солнечные террасы
  • водные украшения
  • детский клуб и игровая площадка
  • фитнес-залы
  • ухоженный тропический сад
  • беседки
  • большие зеленые зоны
  • водяные горки
  • лобби
  • круглосуточная охрана
  • 25-метровый инфинити-бассейн
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость удобно расположена рядом с дорогой и в 2 минутах ходьбы от пляжа.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$92,166
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