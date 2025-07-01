Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд

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Стильный кондо в центре острова
Добро пожаловать в Баан Суан Камнан, престижный район класса люкс, расположенный на склонах холмов пляжа Патонг на Пхукете. Коралловый пляж с видом на океан предлагает изысканную обзорную площадку для потрясающих закатов и видов на залив Патонг.
В нашем …
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Mouana Residence Ko Kaeo – идеальный выбор для тех, кто ищет роскошное жилье в окружении природы для комфортной жизни или выгодного вложения средств. Прекрасно подходит для семей с детьми благодаря близости к международной школе и развит…
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Идеально для инвесторов, ищущих выгодные краткосрочные и долгосрочные вложения, а также для семей с детьми благодаря разнообразной инфраструктуре и близости к пляжу. О локации: Расположен в спокойном районе Раваи на южном побережье Пхукета, известн…