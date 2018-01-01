ORIGIN PATTAYA

Отличный вариант для инвестирования!

Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %!

Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды!

Есть рассрочка! Апартаменты меблированы!

"So Origin Паттайя" представляет исключительный проект недвижимости, который органично сочетает современную жизнь со спокойствием в одном из самых желанных мест Паттайи. Отель расположен недалеко от знаменитого пляжа Паттайи, является раем для тех, кто ценит все лучшее в жизни.

Удобства: общий бассейн, пространство для совместной работы, конференц-зал, детский бассейн, детская зона на открытом воздухе, зона барбекю, общий сад, фитнес, общий тренажерный зал, общественные лаундж и бар, зона для занятий йогой, парковка для автомобилей, стойка регистрации, вестибюль, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, доступ по карте-ключу.

Расположение и инфраструктура: - пляж, 3 км.; - аэропорт, 43км.; - парк развлечений HarborLand Pattaya, 3км.; - больница Бангкока в Паттайе, 3км.; - городская больница Паттайи, 7 км.; - крупные торговые центры: Terminal 21, Central Festival; - рестораны; - крупная транспортная магистраль Сукхумвит; - ведётся строительство железной скоростной дороги, которая будет соединять Паттайю и Бангкок( одна из станций будет располагаться недалеко от данного комплекса).

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!